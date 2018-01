Prometedor anàlisi de sang que detecta vuit tipus de càncer

Una simple anàlisi de sang pot usar-se per analitzar vuit tipus diferents de càncer que sovint no es detecten.





La prova recentment desenvolupada va detectar amb èxit el 70% dels càncers en assaigs clínics.





La seva capacitat per detectar la malaltia va variar de càncer a càncer i va arribar al 98% per al càncer d'ovari i el 33% per al càncer de mama.





Científics de la Universitat Johns Hopkins als Estats Units sostenen que té la capacitat de revolucionar la forma en què els metges avaluen el càncer i podria salvar milers de vides. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Science.





La prova, anomenada CancerSEEK, busca mutacions en 16 gens i avalua els nivells de vuit proteïnes que normalment alliberen els malalts de càncer. També pot ajudar a localitzar la malaltia en el cos.





Nickolas Papadopoulos, autor principal i professor d'oncologia i patologia a la universitat, assenyala:





"L'ús d'una combinació de biomarcadors seleccionats per a la detecció primerenca té el potencial de canviar la forma en què avaluem el càncer, i es basa en la mateixa lògica per utilitzar combinacions de medicaments per tractar el càncer".









El Dr. Cristian Tomasetti, professor associat d'oncologia i bioestadística, diu que la prova és única perquè busca ADN mutat i proteïnes, el que facilita la detecció de la malaltia.





"La novetat del nostre mètode de classificació és que combina la probabilitat d'observar diverses mutacions de l'ADN juntament amb els nivells de diverses proteïnes per fer la trucada final".





La nova tècnica es va provar en 1.005 pacients amb càncer d'ovari, fetge, estómac, pàncrees, esòfag, càncer d'intestí, pulmó o mama.





Per la seva banda, Bert Vogelstein, professor d'oncologia de la universitat, assenyala que tot i que la prova no detecta cada càncer, identifica molts càncers que probablement no es detectarien d'una altra manera.





"Molts dels tractaments contra el càncer més prometedors que tenim avui en dia només beneficien a una petita minoria de pacients de càncer, i els considerem grans avanços".