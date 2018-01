Mor una nena de 17 mesos per sèpsia meningogòcica a l'Hospital Josep Trueta de Girona

Hospital Josep Trueta de Girona





Una nena de 17 mesos va morir la nit de dimecres a dijous per la qual cosa sembla una sèpsia meningogòcica a l'Hospital Josep Trueta de Girona, han explicat fonts de la Conselleria de Salut de la Generalitat, que han afegit que estan pendents de resultats que confirmin que es tractava d'aquesta infecció.





La nadó va arribar dimecres d'urgències a un hospital comarcal, des del qual es va derivar al Trueta per ser l'hospital de referència per a aquests casos greus pediàtrics, i en el centre es va intentar salvar-li la vida però no van poder per l'estat d'aquesta infecció generalitzada .





De moment es tracta d'un cas aïllat, i es va donar un tractament preventiu als familiars a força de quimioprofilaxi.