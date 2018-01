CaixaBank preveu que l'habitatge serà entre un 4% i un 6% més car el 2018

El director corporatiu de CaixaBank, Carlos Casanovas





El director corporatiu de CaixaBank, Carlos Casanovas, ha afirmat aquest divendres que el preu de l'habitatge pujarà entre un 4% i un 6%, augmentant també el nombre de transaccions i concentrant-se en ciutats com Barcelona i Madrid, però també en comunitats com Andalusia i Comunitat Valenciana.





Així ho ha dit en la seva intervenció en la III Tribuna Immoscòpia, celebrada a CaixaFòrum i que s'ha centrat en analitzar les expectatives del sector immobiliari espanyol el 2018, i ha afegit que a les illes Balears, a les Canàries ia la Costa del Sol les operacions estaran liderades per inversors estrangers.





Ha indicat que en els últims sis anys s'ha produït una baixada de preus del 30%, si bé en els últims tres s'han incrementat un 8%, i ha afirmat que la situació actual és molt diferent a la d'anys enrere, quan hi havia un "mercadeig que no era natural".





"Ara detectem una demanda saludable. El comprador vol utilitzar l'habitatge per a ell i la seva família o fer una inversió en habitatge per treure un rendiment en forma de lloguer", ha sostingut.





Les expectatives per a aquest any de compravendes és que creixin fins situar-se en les 550.000, i ha destacat que el nivell de demanda és molt alt, tot i que no hi ha una plataforma de professionals que puguin atendre-la.





"La nostra visió és optimista. Estem veient una nova arrencada de cicle", ha asseverat, però ha recordat que el sector immobiliari necessita un entorn de confiança com l'actual, creat gràcies a la contribució del turisme, la competitivitat empresarial i la recuperació del crèdit .





CATALUNYA, "NORMALITZANT"





Pel que fa a Catalunya, ha assenyalat que a l'octubre, quan es va celebrar el referèndum independentista, hi va haver una mica d'incertesa: "Estem posant el termòmetre i la situació s'està normalitzant".





"Estem en un moment que ens hauria de donar més confiança i estabilitat. L'esperem així", ha dit Casanovas, tot i reconèixer que l'entorn macropolític és complex.





EL FUTUR DEL LLOGUER





Sobre el lloguer, ha afirmat que cal desenvolupar plataformes per a aquest mercat, que "en un any o dos començarà a tirar perquè és un producte necessari", especialment per als joves, l'accés al primer habitatge no és fàcil a causa de que es necessiten set anys de renda anual per pagar-la.





"L'accés a l'habitatge també es veu afectat perquè la població està estancada i no tenim tanta immigració", ha afegit.





Respecte a la segona residència, ha apuntat que el 36% de les famílies en tenen, però ha postil·lat que actualment, després de la crisi, és un mercat penalitzat, orientat cap a la classe mitjana-alta i en què l'inversor estranger és molt actiu.