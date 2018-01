Catalunya seguirà formant part d'Espanya, l'opinió majoritària segons l'Institut Elcano

L'11% dels espanyols imagina una Catalunya independent





Només el 32 per cent dels catalans contempla la possibilitat que Catalunya s'independitzi d'Espanya, un percentatge que en el conjunt d'Espanya cau fins al 11 per cent, segons el Baròmetre del Reial Institut Elcano publicat aquest divendres.





En ser preguntats per com imagina el futur de Catalunya, el 79 per cent del total dels enquestats sosté que formarà part d'Espanya. Atenent únicament la resposta dels catalans, aquest percentatge baixa al 61% i només un 25 per cent dels catalans creu que hi haurà un estat independent.





L'enquesta, que es va realitzar entre el 22 de novembre i el 4 de desembre de 2017, revela una disminució significativa del suport a que l'Estat de les autonomies es mantingui com està actualment i un increment dels qui desitjarien un Estat sense comunitats autònomes, que han passat del 9 al 21%.





En aquest sentit, el suport a la centralització augmenta el 25% el 2015 al 36% el 2017. Els que creuen que les comunitats haurien de tenir menys autonomia o que s'haurien de suprimir completament representen un 36%, dos punts percentuals menys que els qui prefereixen mantenir l'statu quo.









Segons ha explicat en roda de premsa Carmen González Enríquez, investigadora de l'institut, això és una posició "reactiva" davant la crisi política a Catalunya i els esdeveniments dels últims dos anys.





A més, els que reclamen que les comunitats tinguin més autonomia o que puguin convertir-se en Estats independents -que sumen un 23%- es concentren principalment a Catalunya i al País Basc, on es recullen prop de la meitat de les respostes.