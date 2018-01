JuntsxCat juga la carta de la "immunitat" per investir Puigdemont

Artadi ho ha manifestat després de la reunió amb Torrent.





La diputada electa d'JuntsxCat Elsa Artadi ha apel·lat a la "immunitat" parlamentària del seu cap de llista, Carles Puigdemont, per ser investit president de la Generalitat.





Així s'ha manifestat en roda de premsa després de la reunió que, amb el portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, han mantingut amb el nou president del Parlament, Roger Torrent, en el marc de la ronda de contactes que té amb tots els grups de la Cambra.





Després traslladar-li que el candidat de JuntsxCat a la investidura és Puigdemont, han demanat també a Torrent que treballi per protegir "els drets dels 135 diputats de la cambra, la qual cosa equival al fet que tots els diputats puguin votar al candidat que volen".





Malgrat assegurar que no han abordat amb Torrent les fórmules per investir Puigdemont, tampoc la via telemàtica, ha deixat clar que exploren tots els mecanismes que permet el reglament del Parlament per fer-ho possible.





Segons Artadi, tots els electes gaudeixen d'immunitat, també Puigdemont i tots els estan a la presó ia Brussel·les, i "cal veure com es pot traduir, dins de l'estratègia judicial i política", la possibilitat que es respecti aquest dret.





Així, ha precisat que amb immunitat només es pot detenir una persona si està cometent un acte crimina l en aquell moment concret, destacant que aquesta és la definició del concepte.





Per això, no descarten que Puigdemont pugui tornar a Catalunya, però ressaltant que "és més útil com a president de la Generalitat que com a presoner", i ha negat que mantinguin contacte amb la Fiscalia o el Tribunal Suprem.









En preguntar per la voluntat del Govern d'impedir la investidura de Puigdemont, Eduard Pujol sospita que el problema no és la investidura i sí "el mateix Puigdemont i la voluntat de defensar les institucions del país".





NEGOCIACIONS PER A LA INVESTIDURA





Sobre com interpreta que ERC eviti aclarir si donaran suport a una investidura a distància, la qual va ser directora de campanya de JuntsxCat s'ha considerat un tecnicisme parlar de la modalitat d'investidura i que no conceben ni tenen cap dubte que els republicans la donaran suport.





"La relació amb ERC és fluïda i normal, i treballem en totes les dimensions per superar totes les pantalles, tant la de la investidura com la de la formació del Govern", ha explicat.





També ha explicat que negocien amb la CUP i que han d'arribar a acords entre les tres forces independentistes, pel que no donen per fet encara que els anticapitalistes votaran a favor de Puigdemont.





En relació a la reunió que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va tenir a Madrid amb l'exministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, Artadi ha assegurat que no els toca pronunciar-se sobre reunions del partit: "Seria una falta d'educació parlar sobre qüestions que no tenen a veure amb la pròpia activitat del grup parlamentari ".