El Govern central impedirà la investidura de Puigdemont

L'Executiu impedirà "qualsevol il·legalitat".





El portaveu del Govern i ministre d'Educació,, Iñigo Méndez de Vigo, ha garantit que l'Executiu impedirà una investidura de l'expresident Carles Puigdemont.





"El Govern està en l'exercici de l'article 155 i ningú a Espanya pot tenir dubte que impedirà que es cometi qualsevol il·legalitat", ha emfatitzat.





Després de la reunió del Consell de Ministres, Méndez de Vigo ha dit que el Govern "segueix amb atenció" el que passa al Parlament i ha recalcat que "no hi ha possibilitat política alguna de prendre decisions al marge de la legalitat".





Així, ha recordat que hi ha "antecedents" al Parlament sobre les "vergonyoses decisions" que va prendre els dies 6 i 7 de setembre per aprovar les trucades Llei del referèndum i de transitorietat, cosa que "no va portar a cap costat" perquè "els responsables de les mateixes respondran davant els tribunals ".





Per això, el portaveu de l'Executiu ha insistit que haurà de ser en el marc de la legalitat constitucional i l'Estatut com es podrà procedir a la investidura del nou president de la Generalitat.





INVESTIDURA TELEMÀTICA





Davant el fet que Puigdemont persisteixi en una investidura telemàtica perquè es pot governar des de Brussel·les, Méndez de Vigo ha afirmat que el que és "immoral" és "sostreure a l'acció de la Justícia".





"A l'ADN del senyor Puigdemont no hi ha res que el diferencia de cap altra persona perquè tots estem sotmesos a l'acció de la Justícia i sostreure a ella fugint a un altre país, això em sembla immoral", ha emfatitzat.





Després d'assenyalar que sotmetre a la llei és un "principi essencial" de les regles de joc democràtic, Méndez de Vigo ha assenyalat que les normes "no hi són per utilitzar-les segons la conveniència de cada quin".





Davant la possibilitat que cal aplicar de nou l'article 155, el ministre ha dit que, tot i que el Govern és l'animal que sol ensopegar dues vegades en la mateixa pedra, és "una mala idea" persistir en aquesta via.





"Continuarem amb fermesa, solidesa i sense la menor vacil·lació en el respecte a la llei", ha postil·lat, parell afegir que el que volen els catalans és que els seus governants es dediquin a resoldre els seus problemes i no estiguin centrats en debats "estèrils ".





Méndez de Vigo, que ha dit que "ignora" si hi ha hagut algun contacte institucional entre Torret i l'Executiu del PP, ha aconsellat al nou president del Parlament, que no cometi els "errors del passat", ja que, la seva antecessora Carme Forcadell "va haver de rendir comptes davant els tribunals".





"No pot pretendre ser el president de tots i després convertir-se en el president d'una part", ha avisat, per afegir que el Govern no jutja sobre "intencions" sinó sobre actes i aquí serà "ferm i sòlid com fins ara".