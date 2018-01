'El Bigotes' confessa que Camps va ordenar els pagaments en negre

Álvaro Pérez assenyala a Camps com a responsable.





El responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', ha afirmat que l'expresident de la Comunitat Valenciana Francesc Camps era la persona que va donar l'ordre a l'exsecretari general del PP de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, que la trama Gürtel facturés els actes de campanya de 2007 i 2008 del PP valencià a altres empresaris.





Segons ha explicat durant la seva declaració en el judici pel presumpte finançament del PP Valencià, en la reunió que es va mantenir amb Costa per concretar com cobrar els serveis prestats per Orange Market als populars valencians, Pérez ha dit que hi ha una "important "qüestió.





"Quan jo li dic a Ricardo Costa que és una barbaritat fer això, davant la pressió que exerceixo Ricardo va trucar a la persona que consultava sempre tot i li va dir que hi havia problemes importants i aquesta persona que li diu això és Francisco Camps".





Tant el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, com el número dos, Pablo Crespo han afirmat que va ser Costa el qual els va indicar que si "volien cobrar" havia de facturar els esdeveniments a "determinats empresaris" sense concretar qui havia pres aquesta decisió.