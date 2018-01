Atlantia reitera que millorarà l'oferta de la seva OPA sobre Abertis

Està pendent de l'aprovació de la CNMV.





Atlantia ha reiterat la seva ja anunciada intenció de millorar l'oferta que té formulada pel grup de concessions Abertis, amb la qual competeix la posteriorment llançada per ACS, quan el procés d'opes ho permeti.





Atlantia ja va mostrar la seva disposició a millorar la seva OPA el 18 d'octubre, el mateix dia en què ACS va llançar la seva oferta competidora per intentar així mateix fer-se amb Abertis.





No obstant això, a l'agost de 2017, dos mesos després de presentar oficialment la seva oferta, el conseller delegat de la companyia transalpina, Giovani Castelluci, ja va indicar que Atlantia comptava amb capacitat afrontar una contraopa.





"Tenim les espatlles amples", va assegurar llavors Castellucci davant la junta d'accionistes que va aprovar l'ampliació de capital amb la que actualment contempla atendre el 20% de l'operació.





En l'actualitat, la 'batalla' d'opes per Abertis està pendent que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aprovi la formulada pel grup que presideix Florentino Pérez.





En la seva OPA, valorada en 16.341.000 d'euros, Atlantia ofereix 16,50 euros per cada acció d'Abertis, així com el canvi de 0,697 títols propis per cada un de la firma espanyola amb el qual busca materialitzar el 23% de l'oferta.





De la seva banda, l'oferta d'ACS s'estima en 18.600 milions, atès que proposa 18,76 euros per cada acció d'Abertis i abonar el 20% de l'operació mitjançant el canvi de 0,1281 títols de Hochtief per cada acció del grup de autopistes i satèl·lits.





La cotització d'Abertis ha arribat a màxims històrics en els últims mesos i ha superat ja les dues contraprestacions.





En l'actualitat, els títols del grup cotitzen a 18,910 euros per acció, si bé han arribat a sobrepassar la cota dels 19 euros.