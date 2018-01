Borrell assenyala la crisi de les classes mitjanes i baixes com a origen dels separatismes

Borrell defensa la integració europea.





L'expresident del Parlament Europeu, Josep Borrell, ha assenyalat que la resposta que s'ha donat a la crisi ha fet patir a les classes mitjanes i baixes europees, s'ha tirat la culpa a Europa i d'aquí han nascut els moviments separatistes.





Analitzant les dificultats per aconseguir una major integració europea, Borrell ha manifestat que les economies dels països membres han divergit molt des de la crisi financera de 2008.





"L'euro havia d'haver estat un estímul per a la convergència política a més de l'econòmica, però no ha estat així, i ara toca reflexionar sobre el que es va a fer", ha expressat.





Així, ha sostingut que la resposta que s'ha donat a la crisi ha fet patir a les classes mitjanes i baixes europees, "s'ha tirat la culpa a Europa i d'aquí han nascut els moviments separatistes".





Per al socialista la disgregació no és la solució "però la integració requereix un esforç molt gran".





Durant una conferència a la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, Borrell ha recordat també les amanezadas a què s'enfronta en l'actualitat la Unió, com ara Corea del Nord, Xina, Rússia, Donald Trump o el terrorisme.





"També som molt dependents perquè importem el 70% que consumim. És a dir, estem envoltats i no tenim consciència d'això: però, no passa per les nostres ments que una major integració europea sigui la solució, ha assenyalat Borrell.