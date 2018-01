Arrimadas demana a Torrent que impedeixi la investidura d'un president per Skype, control remot i holograma

Arrimadas s'ha reunit amb Torrent al Parlament.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha exigit al president del Parlament, Roger Torren t, que no proposi a Carles Puigdemont com a candidat per al ple d'investidura.





Així la presidenta del partit taronja a Catalunya li ha advertit: "No acceptarem que es reforça el reglament del Parlament".





Després de la reunió que ha mantingut amb el nou president de la Cambra, a què ha transmès que Cs considera inviable proposar a Puigdemont per al debat d'investidura perquè és "una persona fugida de la justícia".





"No entenem com alguns intenten plantejar una investidura d'algú per Skype, control remot o mitjançant un holograma", ha conclòs Arrimadas.





Preguntada per si Cs impugnarà la decisió si Torrent va fins al final i proposa a Puigdemont, no ho ha concretat: "Ja veurem quin és el contingut del nomenament si és que aquest es produeix. Ja veurem quina és la decisió. Jo no donaria res per fet ".





També ha advertit a Torrent que Puigdemont és qui ha insistit ser candidat malgrat estar a Brussel·les, però que és el president del Parlament qui té la responsabilitat o no de complir amb aquest desig: "La responsabilitat del president del Parlament serà molta".





SENSE DINERS PÚBLICS





Arrimadas també li ha transmès al president del Parlament que, si finalment decideix anar a Brussel·les a veure amb Puigdemont, aquest viatge no es sufragui amb diners públics, ja que no ho veuen apropiat perquè el president cessat té problemes amb la justícia.





"No podem acceptar que això es pagui amb diners públics. Una persona que està fugida del país no li pot costar diners als catalans", ha tancat.





Arrimadas també ha rebutjat la proposta de JunsxCat d'apel·lar a la immunitat parlamentària de Puigdemont perquè pot tornar de Bèlgica sense risc, i ha criticat: "Alguns els agraden molt els privilegis dels polítics. És ridícul, que deixin de denigrar al Parlament" .