SCC demana una reunió amb Torrent i lloa la seva crida a la convivència

Rosiñol lloa l'esperit conciliador de Torrent.





El president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol, ha aplaudit la "crida a la convivència i la concòrdia" del discurs de debut del president del Parlament, Roger Torrent, i li ha demanat formalment per correu una reunió per tenir un primer contacte.





Segons ha explicat Rosiñol li traslladarà que tindrà al seu costat a SCC si "exerceix com a institució plural i no com a ideòleg polític".





"Si és veritat que aposta per la convivència, la concòrdia i la pluralitat, benvingut", ha destacat Rosiñol, que ha afegit que el discurs de Torrent va suposar un canvi en la trajectòria que fins ara portava la seva antecessora, Carme Forcadell.





Segons ell, Forcadell "representava només a una part de la ciutadania, que eren els independentistes" i per això celebra que Torrent vulgui obrir una nova etapa més plural.





A més, ha explicat que el primer que farà quan es constitueixi el nou Govern serà demanar una reunió amb el nou president i amb els representants dels diferents grups parlamentaris: "En democràcia s'ha de parlar de tots i amb tots".