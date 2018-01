Torrent desvetllarà dilluns el candidat a la investidura

Torrent haurà de proposar un candidat.





El nou president del Parlament, Roger Torrent, anunciarà dilluns a qui proposa per al debat d'investidura de la Càmera del que hauria de sortir el nou president de la Generalitat.





Aquest dia se sabrà definitivament si Torrent accedeix a presentar a Carles Puigdemont i, per tant, accedeix a fer una investidura a distància.





Contra la decisió de proposar a Puigdemont pesen diversos advertiments: el Govern central ha avisat que si es fa prolongarà l'article 155; lletrats del Parlament ho consideren antireglamentari, i partits de l'hemicicle no descarten impugnar.





Torrent forma part d'un partit, ERC, que ha manifestat el seu suport que Puigdemont torni a presidir la Generalitat, però els republicans no han aclarit el punt clau: si estan d'acord que aquesta investidura es produeixi a distància.





JuntsxCat ha defensat que Puigdemont pot ser president estant a Brussel·les i al·lega que no pot tornar mentre que no hi hagi garanties que no serà detingut i privat de llibertat, com els altres quatre presos sobiranistes que estan empresonats.





Si Torrent decideix presentar a Puigdemont i aquest no torna suposarà no fer cas l'informe dels lletrats fet públic dilluns que advertia que és "imprescindible" que el candidat a ser investit estigui present a la Cambra.





IMPUGNACIÓ DE LA INVESTIDURA





Si Puigdemont és l'elegit per Torrent s'obriran diversos interrogants: el primer, si aquells que s'oposen a que sigui investit a distància decideixen actuar abans o després del ple, és a dir, si impugnen el ple d'investidura o impugnen la decisió del Parlament una vegada hagi estat investit.





Tampoc està clar amb quina majoria Puigdemont té previst tornar a ser president: per ara les forces estan empatades al Parlament, ja que hi ha 65 diputats independentistes i 65 no independentistes -als segons els falten els cinc diputats que estan a Brussel·les-.





Aquests cinc diputats han demanat votar delegant el seu vot a un company de grup, i la Mesa del Parlament ha de prendre una decisió -el mateix informe dels lletrats no ho recomana perquè també ho veu fora del Reglament de la Cambra-.





Segons la llei, el president de la Generalitat és investit en primera volta si aconsegueix la majoria absoluta de vots -68 escons o més- i en segona volta si aconsegueix la majoria simple, de manera que Puigdemont necessita que aquesta delegació de vot es faci efectiva .





A part de la delegació de vot, Puigdemont també necessita acabar de convèncer la CUP perquè doni suport la seva investidura: si Puigdemont compta amb els cinc vots de Brussel·les i els quatre de la CUP tindria 70 en total i podria ser investit en primera volta.





Si la CUP no vol donar un vot afirmatiu, a Puigdemont li valdria amb que votessin els cinc diputats que estan a Brussel·les i la CUP s'abstingui en segona volta.