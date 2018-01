Fiscalia demana presó per a l'ultra de l'Atlètic que va apunyalar un altre

Demanarà presó provicional i sense fiança.





La Fiscalia de Madrid ha sol·licitat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi en grau de temptativa per l'ultra de l'Atlètic de Madrid detingut per apunyalar un seguidor del Front Atlètic.





Una baralla abans d'ahir entre ultres de l'Atlètic de Madrid a prop d'un bar, on solen quedar els aficionats a prop de la Peineta, va ser l'origen del succés.





L'apunyalament es va produir sobre les 18.40 hores a l'avinguda de Niça, a l'altura de l'estació de metro de Les Muses, propera al nou estadi de l'equip madrileny.





El jove presentava tres punyalades a la cuixa dreta, en el braç esquerre i a l'esquena, i va ser traslladat a l'Hospital Universitari de la Pau.





Es troba fora de perill després d'haver estat intervingut quirúrgicament a l'hospital per la profunditat de la punyalada a l'esquena, a l'altura de l'escàpula dreta.





Tant Samur com Policia Nacional es trobaven prop del lloc dels fets en preventiu davant el partit que van disputar els dos equips en el Metropolità. El partit no estava considerat d'alt risc.