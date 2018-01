Manifestació a Barcelona per l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils

Manifestació a Madrid per l'equiparació salarial.





Policies i guàrdies civils reclamaran aquest dissabte novament l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza en una manifestació a Barcelona.





Quatre dies després, el dimecres, els sindicats policials s'asseuran per primer cop a la taula tècnica amb el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, que s'ha citat per dijous amb les associacions professionals de l'Institut Armat.





La plataforma per l'equiparació Jusapol ha cridat a la mobilització amb lemes en xarxes socials com "Prohibit rendir-se" i "la seguretat, pilar bàsic del benestar".





Tant aquesta plataforma com els sindicats i associacions van aprovar en unitat d'acció un calendari de mobilitzacions per pressionar el Ministeri de l'Interior, a qui reclama 1.500 milions d'euros per igualar els seus sous amb policies autonòmics.





La manifestació a Barcelona se celebra malgrat que el passat dimarts el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va presentar el seu "compromís" per destinar fins a 1.500 milions, a repartir en tres anys, per a una equiparació "total" que inclou sous i també drets sociolaborals amb els Mossos d'Esquadra.





Els representants sindicals mantenen la seva "màxima vigilància" davant les reunions de la taula tècnica, subratllant que no signaran res fins que "assegurin les seves exigències".





En aquest sentit, rebutgen el punt de la proposta d'Interior que, segons ells, "lesiona els seus drets ja consolidats".





A més, els sindicats criden a aconseguir una majoria parlamentària perquè PP, PSOE i Ciutadans donin suport als pressupostos generals de l'Estat de 2018.





Volen una partida d ' "almenys 500 milions d'euros destinada íntegrament a la millora de les condicions retributives del capítol 1 de despeses de personal", segons l'esborrany que manegen.





Milers de policies i guàrdies civils van omplir el 18 de novembre al centre de Madrid per reclamar la igualtat salarial; en plena polèmica per l'actuació dels mossos en el referèndum de l'1 d'octubre.





Interior va desplegar a entre 4.500 i 6.000 efectius de setembre a desembre per fer front als plans independentistes de la Generalitat.





Aquest dia van marxar per la capital 75.000 agents, segons els convocants; el 6 d'octubre, Jusapol ja va aconseguir reunir uns 8.000 policies i guàrdies civils en una altra concentració que va acabar davant de la seu del Partit Popular al madrileny carrer de Gènova, amb la mateixa reclamació històrica de posar fi als greuges comparatius.