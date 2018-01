El jutge investiga si els organitzadors del 1-O van blanquejar capitals

Ramírez Sunyer es va reincorporar al gener.





El jutge número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha ordenat investigar si els organitzadors del referèndum del 1 d'octubre a Catalunya van cometre blanqueig de capitals en organitzar la consulta.





Sunyer autorització a la Guàrdia Civil per accedir al fitxer de titularitats financeres del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) i investigar comptes bancaris i altres productes financers de les persones físiques i jurídiques.





És a dir, el magistrat permet també investigar a les empreses relacionades amb activitats per a la preparació i execució del referèndum del 1-O.





Recusacions CONTRA EL JUTGE





Així es detalla en una providència dictada pel jutge el passat 16 de gener, tot just una setmana després de reincorporar-se al jutjat després de superar un problema mèdic.





A la tornada, el jutge va rebutjar les recusacions que havien presentat contra ell diversos dels investigats en aquesta causa. Entre ells, Josep Maria Jové, número dos del vicepresident català cessat Oriol Junqueras.





La investigació va arrencar per dues denúncies, una d'elles de Vox i l'altra del despatx Duran i Associats contra l'exsenador d'ERC Santi Vidal per les seves declaracions sobre que el Govern posseïa de manera il·legal dades fiscals dels catalans i una partida secreta per crear estructures d'Estat.





L'operació ordenada per Sunyer al setembre investiga una vintena de persones i ha suposat gairebé mig centenar de registres i la intervenció de 9,8 milions de paperetes del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.





En principi s'investigava en aquesta causa al propi Vidal; al director de l'Institut d'Estudis de l'autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, i al secretari d'Hisenda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, i la investigació s'ha anat ampliant als principals organitzadors del referèndum.