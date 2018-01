El 62% dels 5.000 casos de mediació de la Diputació de Barcelona ha estat entre veïns

Mercè Conesa és la presidenta de la Diputació de Barcelona





Els serveis municipals que formen part del programa de mediació de la Diputació de Barcelona van atendre més de 5.000 casos el 2017, dels quals el 62% van ser per intervenir entre veïns, i el 16%, van ser mediacions familiars, ha informat la corporació provincial en un comunicat.

El 9,7% de les mediacions es van realitzar per assumptes vinculats a activitats econòmiques; el 4,5%, per incompliment d'ordenances; el 3%, per temes escolars; el 2%, per espai públic, i el 0,9% per assumptes relatius a l'àmbit associatiu.

En l'àmbit veïnal, els conflictes més habituals es van centrar en sorolls provocats per veïns, els seus animals domèstics o electrodomèstics; la neteja i ús d'espais comuns, i gestions de comunitats de veïns, entre d'altres.

El programa de mediació de la corporació provincial, que ofereix suport tècnic i econòmic als municipis, es va posar en marxa el 2006 i compta amb una dotació de 1,2 milions d'euros anuals, que permeten la contractació de 100 mediadors que treballen en els 46 serveis municipals de mediació que formen part del programa.

Aquest servei gratuït de mediació en conflictes de convivència es presta a través de serveis municipals mantinguts amb el suport de la Diputació, que va crear a més en 2014 un servei itinerant pels municipis que no disposen de servei, que va atendre l'any passat 237 casos.

La Diputació ha defensat que la mediació "ha resultat ser una eina útil com a via alternativa per gestionar conflictes de convivència", i ha destacat també la tasca preventiva i de sensibilització que duen a terme aquests serveis.