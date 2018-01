La grip es contagia simplement en respirar, sense necessitat de tossir ni esternudar

Les persones amb grip generen aerosols infecciosos





Científics de la Universitat de Maryland (Estats Units) han descobert que el virus de la grip pot propagar-se més fàcil del que es pensava, després de comprovar que un pacient pot contagiar a una altra persona simplement per mitjà de la respiració, sense necessitat que li tussi o esternudi a prop.

Així es desprèn dels resultats d'una investigació publicada a la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), que proporciona noves evidències de la importància de la transmissió aèria de molts virus procedents de l'alè exhalat per pacients infectats.

"Vam descobrir que les persones que tenen grip contaminen amb virus l'aire que els envolta simplement en respirar, sense necessitat de tossir ni esternudar", ha reconegut Donald Milton, professor de salut ambiental a Maryland i principal investigador de l'estudi.

Aquest expert explica que les persones amb grip generen aerosols infecciosos, que són petites gotes que romanen suspeses en l'aire durant molt de temps, fins i tot quan no estan tossint, i especialment durant els primers dies de la malaltia. "Per això quan algú té grip ha d'estar a casa i anar a treballar, ja que pot infectar altres persones", ha asseverat.

Milton i el seu equip van capturar i van caracteritzar el virus de la grip en l'alè exhalat de 142 persones mentre respiraven de forma natural, parlaven o tossien i estornudaban de forma espontània, i van avaluar la capacitat del virus per infectar mitjançant polvoritzadors.

En total es van obtenir 218 frotis nasofaringis i 218 mostres de 30 minuts d'alè exhalat, tos espontània i esternuts durant els tres primers dies amb simptomatologia.

L'anàlisi d'aquestes mostres va mostrar que un nombre significatiu de pacients amb grip eliminaven el virus infecciós de forma rutinària, no només la seva ARN detectable, en partícules prou petites com per presentar un risc de transmissió per l'aire.

I sorprenentment, 11 (48%) de les 23 mostres fines de adquirides en absència de tos tenien ARN viral detectable i 8 d'aquestes 11 contenien virus infecciós, suggerint que la tos no era necessària per aconseguir un polvoritzador potencialment infecciós.

A més, els pocs esternuts analitzats no es van associar amb majors nombres de còpies d'ARN viral en partícules gruixudes o fines, el que suggereix que els esternuts no contribueixen de manera important a la propagació del virus.

"Les troballes de l'estudi suggereixen que mantenir netes les superfícies, rentar-nos les mans tot el temps i evitar a les persones que tussen no ens brinda una protecció completa contra la grip", ha afegit Sheryl Ehrman, que també ha participat en l'estudi.

Segons els autors, les troballes podrien usar-se per millorar els models matemàtics sobre el risc de transmissió de la grip per l'aire i desenvolupar intervencions més efectives de salut pública per a controlar i reduir l'impacte de les epidèmies.