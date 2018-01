Pedro Sánchez inicia una campanya per exigir a Rajoy que garanteixi el sistema de pensions

Pedro Sánchez busca com garantir el sistema públic de pensions





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participa aquest cap de setmana en assemblees obertes a Elx (Alacant), aquest dissabte, ia València diumenge, per explicar la proposta dels socialistes per garantir el futur de les pensions.





Durant aquesta jornada, Sánchez estarà a Elx en l'assemblea oberta que s'ha convocat en què el líder dels socialistes dialogarà amb representants de la societat civil per exposar les seves mesures i respondre a les preguntes que li vulguin realitzar. Aquest diumenge recalarà a València, en l'assemblea oberta convocada al centre cultural-esportiu La Petxina, on també acudirà el president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, informen fonts del partit.





En els actes s'explicarà la proposta dels socialistes per reequilibrar el sistema de pensions que consisteix a mantenir la despesa de les pensions, racionalitzar altres partides de despesa i incrementar els ingressos del sistema.





En aquest context, el PSPV-PSOE iniciarà una campanya per a, a través de les Corts Valencianes i dels ajuntaments, "exigir al Govern de Mariano Rajoy un model públic de pensions que garanteixi a mig i llarg termini el sistema".





Els socialistes adverteixen que les mesures preses per l'Executiu "posen en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, condemnen a un empobriment progressiu dels pensionistes i es prepara el camí per als fons privats de les pensions".





Davant d'aquesta situació plantegen, entre altres mesures, "nous impostos extraordinaris a la banca ia les transaccions financeres" perquè "si tota la societat ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions", expliquen.





En el marc d'aquesta campanya els socialistes van a presentar a les Corts una Proposició No de Llei (PNL) que inclou aquestes mesures. En el text, la diputada socialista regional Concha Andrés demana "eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida".





En els escrits que es presentaran tant al Parlament autonòmic com en els consistoris valencians, també es proposa al Govern de Rajoy "racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions". Així mateix, el socialistes exigeixen "intensificar la lluita contra l'ocupació irregular i el frau i millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual" .





ELIMINAR LA BRETXA DE L'40% entre homes i dones





A més, el text recull l'necessitat d ' "adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40 per cent existent entre la quantia de les pensions dels homes i les dones".





El responsable de la Secretaria de Relacions Institucionals i Acció Territorial del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, ha enviat a tots els grups municipals socialistes una moció per presentar als ajuntaments que planteja les propostes dels socialistes per salvar el sistema públic de pensions.





L'escrit que es presentarà en els consistoris de la Comunitat, contempla una sèrie d'acords "per tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals inclosos en la legislatura 2011-2015". Per Bielsa i l Govern "ha de garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant la seva actualització d'acord amb l'IPC".





En aquest sentit, la portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha anunciat que la seva formació presentarà al Ple del mes de febrer "una moció en defensa del sistema públic de pensions que garanteixi el poder adquisitiu dels pensionistes i que elimini progressivament la bretxa del 40 per cent que hi ha entre el que perceben homes i dones", entre altres mesures.





Gómez ha posat en valor que es tracta d'una iniciativa impulsada pel PSOE per reivindicar unes pensions dignes i ha emplaçat els valencians a assistir aquest diumenge a l'assemblea oberta amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a València, a les 12 hores, al Complex Esportiu-Cultural de La Petxina, on explicarà les propostes per a "garantir el sistema públic de pensions".