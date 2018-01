Fitch torna a Espanya el grau de solvència 'A-' i aplaudeix la recuperació econòmica

Seu de Fitch Ratings a Londres





L'agència de qualificació creditícia Fitch ha decidit elevar un esglaó la nota de solvència a llarg termini d'Espanya fins a 'A-' amb perspectiva 'estable', una millora amb la qual l'emissor sobirà recupera el grau d'inversió de qualitat bona per primer cop des de la crisi de deute a la zona euro.

En concret, la firma nord-americana ha situat el ràting d'Espanya a 'A-', des de 'BBB +' amb perspectiva 'positiva', el que suposa deixar enrere el grau d'inversió de qualitat acceptable i convertir-se en la primera agència qualificadora entre les tres més importants del món en tornar al país l'estatus de solvència 'a' des de 2012.

Al juliol de 2017, Fitch va confirmar la nota 'BBB +', nivell que mantenia des de 2014, per la incertesa sobre Catalunya i l'escàs suport parlamentari del Govern, però va elevar de 'estable' a 'positiva' la perspectiva, el que implicava una possible millora de la qualificació en el curt termini, a causa de la fortalesa de la recuperació econòmica ja que els riscos al voltant dels pressupostos generals s'havien esvaït.

L'agència ha aplaudit ara la reducció dels desequilibris macroeconòmics a Espanya, en gran mesura gràcies a la consolidació de la recuperació econòmica, i ha apuntat que, malgrat el "risc polític" associat al desafiament independentista a Catalunya, els seus efectes fins ara "s'han estat molt limitats ". Fitch segueix considerant "molt improbable" la secessió i aposta perquè hi haurà un acord que revisi qüestions de finançament i contempli una "major autonomia" per a Catalunya

Aquesta actualització del ràting sobirà d'Espanya suposa la primera entre les grans firmes del sector a 2018, menys d'un mes després de les recents eleccions catalanes, celebrades el passat 21 de desembre. Fitch durà a terme la seva segona i última avaluació regular de l'any sobre Espanya el pròxim 13 de juliol.

El Producte Interior Brut (PIB) espanyol va créixer un 3,1% el 2017, segons les previsions oficials del Govern, que ha situat al mateix nivell l'estimació per al dèficit, el que consolida a l'economia del país com una de les que més creixen de tot Europa. No obstant això, tot i la millora dels fonamentals econòmics, la millora de la qualificació ha estat condicionada en gran mesura a la incertesa generada pel conflicte secessionista català.

Segons la regulació europea en vigor des 2014, les agències de qualificació estan obligades a publicar un calendari amb les dates previstes per a l'actualització de les notes de solvència sobirana i la perspectiva de les mateixes, on a més es requereix a les entitats que tals dates siguin divendres i que els seus anuncis tinguin lloc fora de l'horari regulat de negociació en els mercats europeus.