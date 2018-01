Puigdemont podria anar a una investidura presencial, segons assenyala el seu advocat

Puigdemont podria anar a una investidura presencial





L'advocat del candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat aquest divendres que "no ha descartat en cap moment presentar-se, conscient dels riscos que assumeix, sotmetre a la investidura presencialment".

En una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, ha recordat que del dia 29 al 31 de gener pot ser el debat d'investidura al Parlament, per al qual no hi ha cap porta tancada i tots els escenaris estan oberts.

Ha dit que el Govern ha insinuat, arran de l'acte del proper dilluns de Puigdemont a Copenhaguen (Dinamarca), que pot emetre una nova euroordre de detenció, que és molt ràpida perquè s'activa informàticament i la Interpol i l'Europol haurien detenir Puigdemont "en qualsevol lloc on es trobi", i dur a terme un procediment com el de Bèlgica.

Ha alertat que, si Puigdemont quedés retingut a Dinamarca, "tot i que després tingués un final satisfactori, aquesta possibilitat (d'investidura) es veuria frustrada temporalment".

LA IMMUNITAT PARLAMENTÀRIA

"Estem estudiant la regulació danesa", ha dit l'advocat, i ha apuntat que a Dinamarca és la Fiscalia la qual resol en primera instància, i després es produeix una apel·lació davant el Tribunal de la Ciutat.

"Tenim elements sòlids per pensar que l'euroordre, en el cas de Dinamarca, fracassaria o seria rebutjada en gran part, com hauria passat a Bèlgica", ha resumit Alonso-Cuevillas, que ara està valorant els tempos d'aquest procediment.

Ha afegit: "Ens fa por que, si s'activa aquesta ordre per part de la justícia espanyola pensada per a Dinamarca, encara que pogués tenir un resultat positiu, podria condicionar el calendari", ja que Puigdemont s'hauria de sotmetre a la justícia danesa i mentre es dirimís l'assumpte quedaria retingut en aquest país.

"Mai s'ha descartat cap escenari", ha insistit l'advocat, que ha assegurat que cal valorar aquesta possibilitat perquè és una decisió difícil, ja que té un component polític però també personal i familiar molt importants.

Ha reiterat: "No es descarta res. Ho estem estudiant tot", i ha subratllat que Puigdemont és un dels 135 diputats del Parlament, que gaudeixen d'immunitat, i no podria ser detingut --excepte delicte flagrante--, però la detenció de Carme Forcadell fa que no es pugui descartar cap escenari.

"L'aplicació de l'ordenament ha estat molt creativa i imaginativa i per això no podem descartar cap hipòtesi", ha lamentat.