Maragall adverteix Puigdemont que "no necessitem més màrtirs"

Ernest Maragall va presidir la Mesa d'Edat del Parlament





El diputat d'ERC Ernest Maragall ha avisat avui que s'han de calcular els "costos i beneficis" d'una eventual investidura d'Carles Puigdemont, ja que "el país està per sobre de qualsevol persona", pel que ha demanat sortir del "cercle viciós "de la repressió:" no necessitem més màrtirs ".

En una entrevista amb Catalunya Ràdio, Maragall ha afirmat, sobre l'oposició del Govern a una hipotètica investidura a distància del líder d'JxCat Carles Puigdemont, que segueix fugit a Brussel·les, que si la solució que s'adopta al Parlament porta a un "bloqueig institucional ", no serà" una bona decisió ".

"El país està per sobre de qualsevol persona", ha advertit Maragall, que ha indicat que l'obligació que tenen ara els diputats independentistes és "recuperar" el Parlament i el Govern perquè siguin un reflex de la "voluntat democràtica" expressada pels catalans en el referèndum de l'1-O i en les eleccions autonòmiques del 21-D.

"És el que el país ens exigeix, i no ens perdonaria que no ho féssim i que ens enredásemos de nou en el cercle viciós de repressió, amenaça, repressió, judicialització i empresonament. Amb això no fem un servei a ningú. No necessitem màrtirs , necessitem un país en peu i una societat activa i compromesa amb el projecte republicà. i això és el que hem de fer ", ha indicat.

Maragall ha apuntat, però, que el que ell farà és donar suport a la investidura del candidat que presenti JxCAT, que ha de proposar i concretar quina fórmula planteja per investir Puigdemont, perquè després la Mesa del Parlament exerceixi la seva responsabilitat per "acceptar, modular i tirar-la endavant, si es considera viable aquesta proposta ".

En aquest sentit, el diputat d'ERC ha insistit en la necessitat de valorar "costos i beneficis" de les mesures que s'adoptin, ja que no serà una "bona decisió" si porta a un bloqueig institucional, a la paralització de la recuperació institucional o "encara pitjor" a un escenari de noves eleccions, ja que els catalans exigeixen, en la seva opinió, que es comenci a construir "la República".

"Tenim pressa, però tenim feina", ha assenyalat Maragall, que ha subratllat que una de les prioritats és ara treure de la presó els polítics independentistes presos.