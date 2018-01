Uns 35.000 policies i guàrdia civils es manifesten a Barcelona per cobrar el mateix que els Mossos

Capçalera de la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona





Uns 35.000 policies i guàrdia civils, segons l'Ajuntament de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte a la capital catalana per l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza.





La mobilització estava convocada per la plataforma per l'equiparació Jusapol sota lemes com 'Prohibit rendir-se' i 'La seguretat, pilar bàsic del benestar', i ha començat a plaça Urquinaona, ha avançat per Via Laietana, avinguda de Marquès de l'Argentera, passeig de Sant Joan, carrer Trafalgar i ha acabat s plaça Catalunya, on hi ha hagut discursos.





Ha transcorregut sense incidents i durant el recorregut s'han escoltat càntics d''Aquesta és la vostra policia', 'Volem ja, justícia salarial', 'Zodio, hem vingut a equiparar-nos, és de justícia salarial' i crits a favor de Jusapol.





A la manifestació han assistit el president de Cs, Albert Rivera, que ha estat ovacionat a crits de 'Rivera president', al costat de la líder de la formació a Catalunya, Inés Arrimadas, que ha estat rebuda amb crits de 'Presidenta'; el diputat al Congrés Miguel Ángel Gutiérrez, i la presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías.





També hi han participat el president del PP català, Xavier García Albiol; el senador del PSOE Francisco González Cabanyes, i l'eurodiputada d'ALDE Beatriz Becerra.





LA MANIFESTACIÓ MÉS GRAN DEL MÓN DE POLICIES





El president de Jusapol, Natan Espinosa, que ha xifrat la mobilització en 160.000 manifestants, ha celebrat que ha estat "la major manifestació del món de policies i guàrdies civils" i ha assegurat que l'equiparació salarial és una reivindicació justa.





Ha defensat que els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil "no poden ser tractats com a treballadors públics de segona", i ha exigit al Govern que concretin l'equiparació als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2018.





"Tots els ciutadans estan amb nosaltres menys tres: Montoro, Zoido i Rajoy. Que siguin clars, donin la cara i que no ens enganyin", ha reclamat.





TORNAR A BARCELONA PERMANIFESTAR-SE





Rivera ha destacat que aquesta reivindicació és de "igualtat, justícia i dignitat", perquè creu que tots els policies que fan el mateix treball han de cobrar el mateix sou, i ha assegurat que Cs no aprovarà els PGE si no hi ha l'equiparació salarial amb les policies autonòmiques.





També ha criticat que en els últims anys "els separatistes volien expulsar la policia de Catalunya i el País Basc", i ha avisat que no permetran més imatges de manifestants envoltant casernes i hotels on dormien policies, com va ocórrer abans de l'1-O a Catalunya.





El senador socialista Francisco González Cabanyes ha demanat al Govern que concreti l'equiparació salarial tal com va aprovar el ple del Senat i ha explicat que va advertir el Ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, de la manifestació: "A la Polícia Nacional i a la Guàrdia Civil li ha agradat tant Barcelona que el dissabte tornaran però per manifestar-se".