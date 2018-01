Paul Bocuse, pare de la 'nouvelle cuisine', mor als 91 anys

Paul Bocuse ofereix formatge a Ratatouille





El prestigiós cuiner Paul Bocuse, impulsor de la "nouvelle cuisine" francesa, ha mort aquest dissabte als 91 anys. "La gastronomia està de dol. El senyor Paul era França. Simplicitat i generositat. Excel·lència i art de viure. El Papa de la gastronomia ens ha deixat ", ha publicat el ministre de l'Interior francès, Gérard Collomb.

En la seva extensa carrera professional va aconseguir tres estrelles Michelin el 1961, 1962 i 1965. El 2010 va ser nomenat Xef del Segle pel Culinary Institute of America, l'escola de cuina més important dels Estats Units. Altres guies, com Gault et Millau, també li van atorgar el mateix nomenament. El seu reconeixement en la gastronomia va ser tal que fins i tot Disney es va inspirar en ell per donar vida a un dels seus personatges més icònics dels últims anys: 'Ratatouille'.

Bocuse, nascut l'11 de febrer de 1926, prop de Lió, va aconseguir el reconeixement internacional en l'any 1959, gràcies a l'antic restaurant familiar que regentava. A més, va ser un dels primers professionals del món gastronòmic en ser distingit amb la Legió d'Honor l'any 1975. Al llarg de la seva carrera també va publicar diversos llibres, entre ells La cuisine du marché. El seu establiment, L'Auberge Paul Bocuse, destaca per oferir una gastronomia basada en productes naturals combinats amb la dietètica.

Bocuse va alentir la seva activitat professional després que els metges li diagnostiquessin la malaltia de Parkinson. Anys enrere havia patit problemes del cor que el van portar a passar pel quiròfan fins a en tres ocasions per col·locar-li 3 bypass.