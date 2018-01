La Fiscalia nega que la immunitat salvi de la presó a Puigdemont

Julián Sánchez Melgar, fiscal general de l'Estat





La Fiscalia General de l'Estat ha advertit que la immunitat parlamentària de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pot derivar en impunitat, i ha assegurat que aquesta immunitat no l'eximeix de poder ser ingressat a la presó.

"És inadmissible una interpretació del privilegi de la immunitat parlamentària que derivi en impunitat", ha manifestat la Fiscalia General de l'Estat en un comunicat, i ha recordat que el Tribunal Suprem ja va acordar presó preventiva per altres diputats independentistes per rebel·lió, sedició i malversació, delictes pels quals consta una ordre de detenció en sòl espanyol contra Puigdemont.

Ha apuntat que la doctrina del Tribunal Constitucional sempre ha postulat "la interpretació restrictiva" dels privilegis dels aforats.

Així, la Fiscalia ha defensat que la garantia d'immunitat es refereix "exclusivament a la detenció policial" i "no vol dir que no es pugui ordenar l'ingrés a la presó per ordre judicial".

FUGAR EVIENCIA QUE PERSISTEIX EN EL SEU PLA DELICTIU

La Fiscalia també considera que l'actitud de l'investigat Puigdemont, "donant-se a la fuga i mantenint les actuacions que van culminar amb la declaració d'independència" de Catalunya, evidencia que "persisteix en el seu pla delictiu i segueix desenvolupant accions tendents a la seva consumació".

Aquest comunicat de la Fiscalia es produeix després que aquest divendres la diputada electa de Junts per Catalunya Elsa Artadi no descartés la tornada de Puigdemont a Catalunya i apel·lés a la immunitat parlamentària dels diputats perquè aquest sigui investit president de la Generalitat.