Diversos morts en l'atac al Hotel Intercontinental de Kabul

L'hotel Intercontinental durant l'atac talibà de juny de 2011





Segons informa l'Agència France-Press, quatre homes fortament armats estan atacant l'hotel Intercontinental, al centre de Kabul (Afganistan), i estan disparant contra els hostes, segons ha informat la policia de la ciutat. L'atemptat està passant en aquests moments. "Hi ha quatre assaltants dins de l'edifici", ha explicat una font oficial sota anonimat a l'agència France Presse. De moment es desconeix el nombre de víctimes, tot i que fonts policials han confirmat a la cadena de televisió Tolo News que hi ha morts i ostatges i s'especula que els milicians són suïcides amb armilles-bomba.

"Estan disparant contra els clients", va afegir. Membres de les forces especials està intentat neutralitzar els terroristes, segons el portaveu del Ministeri de l'Interior, Najib Danish, que ha assenyalat a més que almenys un dels assaltants ha estat neutralitzat. Cap grup ha reclamat encara l'autoria de l'atac a Kabul, informa Efe. A la violència dels talibans, desallotjats del poder després de la invasió nord-americana de 2001, s'uneix ara la presència de la branca afganesa de l'Estat Islàmic (ISIS, en les seves sigles en anglès).

Els atacants -almenys quatre- van entrar per la cuina i han accedit ja a la primera planta d'habitacions, segons mitjans afganesos. Altres fonts assenyalen que els atacants estan disparant des del terrat de l'edifici i s'especula ja amb que part de la instal·lació està en flames.

L'atac va començar amb una explosió i un tall d'electricitat, va dir una font dels serveis de lluita contra el terrorisme. La comanda va obrir foc al quart pis de l'hotel abans de atrinxerar-se en la segona planta, segons una altra font de seguretat. "Puc sentir trets cap al primer pis, però no veig on són. Estem amagats en les nostres habitacions. Facin que els serveis de rescat arribin aviat", ha explicat a France Presse un client de l'establiment sota condició d'anonimat.

El Intercontinental ja va ser objecte d'un atac dels talibans al juny de 2011, on van causar almenys 21 morts. En aquest atac va ser assassinat Antonio Planas, un pilot civil natural de Palma de Mallorca que treballava per a la companyia aèria turca Saga Airlines i que es trobava fent una escala a Kabul.

L'hotel, de sis plantes i amb diversos controls de seguretat per ser un dels més freqüentats per autoritats i estrangers (especialment periodistes), està situat en un turó a l'oest de la ciutat i és utilitzat amb freqüència per a conferències i grans esdeveniments. Va ser aixecat, el 1969, pel grup hostaler InterContinental Hotels Group, però des de 1979 opera de manera independent, tot i que manté el nom i el logo. A mitjans dels anys 2000, una companyia amb seu a Dubai va renovar l'hotel i el va convertir en un luxós allotjament. L'hotel no forma ara part de la cadena global d'allotjaments Intercontinental.

A principis de mes, onze persones van morir, entre elles cinc policies, i 25 van resultar ferides després que un atacant suïcida detonés els explosius que portava prop de les forces de seguretat que vigilaven una manifestació a la capital afganesa. A finals de maig passat es va produir a la ciutat el pitjor atemptat al país des de la caiguda del règim talibà amb la invasió nord-americana el 2001, quan un camió carregat d'explosius va causar 150 morts i més de 300 ferits.

Des del final de la missió de combat de l'OTAN al gener de 2015, el Govern de Kabul ha anat perdent terreny davant els talibans fins a controlar tot just un 57% del país, segons l'inspector especial general per a la Reconstrucció de l'Afganistan (SIGAR) de l' Congrés dels Estats Units.