Uròlegs desmenteixen que anar en bicicleta afecti la funció urinària o sexual dels homes

Anar en bicicleta aporta beneficis per a la salut





Científics de la Universitat de Califòrnia a San Francisco (Estats Units) han descartat que anar en bicicleta danyi la funció urinària o sexual dels homes i asseguren que els beneficis per a la salut d'aquesta pràctica esportiva són molt superiors als possibles riscos que se li han atribuït.

La troballa, que publica la revista 'The Journal of Urology', contradiu així alguns estudis previs que havien associat el ciclisme, tant professional com recreatiu, a un impacte negatiu en la funció sexual i urinària dels homes.

"És el major estudi comparatiu fins a la data que avalua aquesta pràctica esportiva utilitzant qüestionaris validats", ha reconegut Benjamin Breyer, principal investigador de l'estudi, que celebra que els beneficis cardiovasculars i per a les articulacions "pesen molt més que els riscos per a la salut" .

L'estudi va utilitzar una mostra representativa de 2.774 ciclistes, 539 nedadors i 789 corredors que van completar una sèrie de qüestionaris en els quals es va preguntar per la seva salut sexual i possibles símptomes relacionats amb malalties de la pròstata, infeccions del tracte urinari, estenosi a la uretra, entumiment genital o possibles dolors en muntar a cavall.

A més de les comparacions entre activitats similars amb i sense pressió perineal, els investigadors van examinar com la intensitat del ciclisme, la configuració de la bicicleta i fins i tot les condicions del camí podrien afectar les funcions sexuals i urinàries.

D'aquesta manera, als ciclistes se'ls va preguntar pel tipus de bicicleta utilitzada, selló, angle de direcció, freqüència amb què feien servir pantalons encoixinats, temps que passaven aixecats i asseguts, altura del manillar o tipus de superfície per la qual solien córrer .

Els ciclistes es van dividir en funció de la freqüència amb la que agafaven la bicicleta i la distància recorreguda, mentre que entre els nedadors o corredors també van distingir entre els que de tant en tant feien servir la bicicleta o no.

En general, van veure que la salut sexual i urinària dels ciclistes va ser similar a la dels nedadors i corredors, encara que alguns sí que eren més propensos a patir estenosi a la uretra. No obstant això, curiosament els ciclistes amb més activitat tenien millors puntuacions en la seva funció erèctil que els que pedalejaven menys.

Així mateix, ni les característiques de la bicicleta ni els camins semblaven tenir un impacte negatiu en els ciclistes. En canvi, estar aixecat més del 20 per cent del temps mentre es pedalejava redueix significativament les probabilitats d'entumiment genital. I ajustar l'alçada del manillar per sota de l'altura del selló també va augmentar el risc d'entumiment o nafres genitals.

"La comparació entre els esportistes analitzats amb les mateixes eines és el que valida aquesta obra per a que s'inclogui en la literatura científica", ha apuntat Breyer.