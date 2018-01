CCOO, IU i PCE reivindiquen la figura de l'històric líder sindical Marcelino Camacho

Marcelino Camacho, històric líder de CCOO (RTVE)





Comissions Obreres, Esquerra Unida i el PCE han preparat, al costat de la família de Marcelino Camacho, un acte homenatge aquest diumenge a Madrid per reivindicar la figura de l'històric sindicalista i la "memòria de la lluita obrera" que simbolitza, quan es compleixen 100 anys del seu naixement.

El que va ser el primer secretari general de Comissions Obreres, mort el 29 d'octubre de 2010, representa, segons aquestes organitzacions, una figura clau per entendre el que va significar l a lluita obrera durant la postguerra, el franquisme i també durant la Transició, i per a la consecució dels drets i llibertats que regeixen avui dia.

En concret, la comissió designada per organitzar el centenari ha programat un seguit d'esdeveniments el primer acte tindrà lloc aquest diumenge --el dia del seu naixement, en 1918-- a l'auditori que porta el seu nom i en el qual hi haurà una "forta "presència de la societat civil, d'altres forces polítiques i també d'institucions com l'Ajuntament de Madrid, que estarà representat per la seva alcaldessa, Manuela Carmena.

GUERRA, EXILI I PRESÓ

També s'estrenarà el documental 'El possible i el necessari', dirigit per Adolfo Dufour Andía, que relata la vida de Marcelino Camacho des de la Guerra Civil, passant pel seu exili, el naixement de CCOO, la seva lluita contra la dictadura i "per la llibertat".

Així mateix, els organitzadors estan preparant una exposició, que serà itinerant, i un acte solemne que coincidirà amb el vuitè aniversari de la seva mort, el 29 d'octubre, per commemorar "una vida plena de lluita, per la llibertat i pels drets laborals i democràtics dels treballadors".

"És un patrimoni comú de tots els pobles de bé d'aquest país, de tots els demòcrates", va assegurar recentment el coordinador del PCE, Enrique Santiago, qui ha destacat que, a més, Marcelino Camacho va ser "la història" del seu partit, per el que va contribuir al seu desenvolupament ia la lluita contra la "cruel dictadura", durant la guerra, l'exili i la presó.

En aquesta línia, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha reivindicat la necessitat de recordar la figura de Marcelino Camacho no només des del punt de vista del seu "compromís polític" sinó pel que simbolitza per a la lluita obrera i les transformacions de la classe treballadora.

"Sense l'exemple de Marcelino Camacho, avui viuríem en un país molt més injust", ha defensat, per afegir que els actes programats --al qual se sumarà un altre que organitzarà IU-- tenen un gran "valor pedagògic per a les generacions joves".

LA LLUITA OBRERA DURANT LA TRANSICIÓ NO S'HA EXPLICAT

Per la seva banda, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha posat èmfasi en el paper de Marcelino Camacho i de la lluita obrera a "una part de la història de la Transició que no s'ha explicat".

"Espanya tenia plantejat un model de Transició diferent, però van ser la lluita de milers de treballadors, les vagues i la negativa de CCOO i el PCE d'assumir aquell escenari els que van corregir el rumb", va assegurar. "Cal fer molta pedagogia a Espanya sobre el paper que va jugar la nostra gent en determinats moments històrics", va afegir Sordo.

En la mateixa línia, el fill de Marcelino Camacho, Marcel Camacho, ha lamentat que en la història de la Transició "s'ha ocultat la lluita dels treballadors". "Com a família, volem que amb aquest centenari es posi al seu lloc a la lluita dels treballadors que van aconseguir que la llibertat arribés a aquest país", ha emfatitzat.