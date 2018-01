L'advocat de Puigdemont diu que els lletrats rebutgen la investidura telemàtica perquè tenen por

Jaume Alonso-Cuevillas és l'advocat de Carles Puigdemont





L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que defensa el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, ha explicat que no està d'acord amb els lletrats del Parlament, que van redactar un informe en què rebutjaven una investidura telemàtica, i ha alertat que els lletrats " estan fent informes defensius, tothom té molta por vista la contundència amb què està actuant l'Estat espanyol ".

L'advocat ha sostingut que "és molt possible" que Dinamarca rebutgi una possible euroordre per detenir Puigdemont durant el seu viatge a Copenhaguen aquest dilluns per assistir a un debat.

En una entrevista de RAC-1 aquest diumenge recollida per Europa Press, ha admès que el Tribunal Suprem podria activar una euroordre i que si passa hi ha un risc "bastant alt" que Puigdemont sigui detingut.

Malgrat això, ha defensat que Dinamarca rebutjaria l'euroordre perquè, al seu parer, no es donen "els requisits més visibles perquè es pugui parlar de rebel·lió".

També ha assegurat que no li consta que Puigdemont hagi decidit si tornarà a Catalunya i que tots els escenaris segueixen oberts.