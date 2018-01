La justícia europea dirimeix aquest dilluns el conflicte entre les marques Messi i Massi

Leo Messi, jugador del FC Barcelona





El futbolista del FC Barcelona, Lionel Messi, va presentar a l'agost de 2011 sol·licitud per registrar com a marca de la Unió Europea el logo Messi, per articles esportius, de gimnàstica, barreteria, calçats, peces de vestir i aparells de salvament. No obstant això, al novembre, l'empresari Jaume Masferrer Coma, de la Casa Masferrer, de Granollers, va formular oposició al registre, per entendre que entrava en conflicte amb la seva pròpia marca, Massi.

Logotip de la marca comercial de Messi





Segons informa el diari digital 'Vozpópuli', Masferrer Coma va formular la seva oposició basant-se en l'existència prèvia de les seves dues marques denominatives de la UE, Massi, un registrada per a peces de vestir, calçats i articles de barreteria, i la segona per a material esportiu ( cascos per a ciclistes, vestits de protecció contra els accidents, dispositius de protecció personal contra accidents, guants per a bicicleta, reforços protectors per espatlles, colzes i genolls), explica el Tribunal de Justícia de la UE.

Massi, de Casa Masferrer, s'ha convertit en una reconeguda marca vinculada a l'esport del ciclisme. Al llarg de diverses generacions, l'empresa no ha fabricat únicament bicicletes sinó que s'ha dedicat també a tota mena de components i peces relacionades amb aquest esport.





Així, en els anys setanta Jaume Masferrer Pujal va crear Casa Masferrer, que va passar després al seu fill, Jaume Masferrer Coma. En l'actualitat són els néts del fundador, els germans Jaume i Jordi Masferrer Velayos, els que estan al capdavant de la companyia, que compta amb oficines comercials a França, Bèlgica, Alemanya i Regne Unit, i ha patrocinat equips de bicicleta de muntanya que han guanyat el Campionat del Món i nombrosos campionats nacionals.

El TJUE explica a través del seu gabinet de comunicació que el 2013 l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (euipo) va estimar íntegrament l'oposició. Messi, que està representat pels advocats Rivas Esquerrà i Toro Gordillo -que també han treballat per a El Corte Inglés a altres conflictes de marcat va recórrer la resolució davant la euipo, que va desestimar el recurs a l'abril de 2014.

L'organisme europeu considera que hi ha "risc de confusió entre les dues marques a causa que, d'una banda, alguns dels productes protegits per elles són idèntics i alguns altres són similars, fins i tot extremadament similars, ja que, d'altra banda, les marques que es tracta són similars (...) ". La euipo afegeix que els termes Massi i Messi són "pràcticament idèntics en els plànols visual i fonètic".

No obstant això, el futbolista va plantejar un recurs davant del Tribunal General de la UE sobre la resolució de l'organisme europeu. Dilluns el tribunal europeu celebra vista pel cas.