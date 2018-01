La Guerra del Cava enfronta als productors catalans amb els d'Extremadura i València

Producció de cava a Almendralejo (EFE)





El Consell Regulador del Cava, dominat per les grans famílies del Penedès, mostra la seva preocupació davant l'increment de vendes de la producció d'Extremadura i València. Així, la conclusió, confirmada per productors i cellerers, no és que el sector del cava estigui en crisi, és el cava català el que es desploma i llasta les xifres de creixement a nivell nacional. Per això, opinen els implicats, el Consell Regulador vol posar el fre a la producció sense importar-li el context favorable que viuen la resta de regions elaboradores.

La guerra del cava va esclatar el novembre de 2017. El Consell Regulador, dominat pels grans cellerers catalans, va proposar un creixement en superfície de vinya de 0,1 hectàrees per als propers tres anys. És a dir, res. Des d'un prisma català la decisió és assenyada: augmentar la producció d'ampolles en un període d'estancament només aconseguiria baixar els preus i posar en perill a tot el sector. No obstant això, Extremadura i València es van queixar. A ells el mercat si els està demanant més volum i tenen molt marge per créixer. Però els seus laments prou feines van ser tinguts en compte, ja que Extremadura, València, Aragó, País Basc, Navarra, Castella i Lleó i la Rioja, les altres comunitats on es produeix cava, només disposen d'un representant sense dret a vot en el consell.





RESTRICCIONS I PERJUDICIS

Per la seva banda, el Ministeri d'Agricultura, responsable últim de decidir quantes hectàrees de vinya es destinen cada any a la producció de cava, va prendre una decisió salomònica. El 29 de desembre, va publicar al BOE una autorització de 172,2 hectàrees de creixement a tot Espanya per a aquest 2018. Pràcticament el mateix però amb l'avantatge que el decret només és per a aquest any i no per a tres anys seguits com volia el consell.

Tot just conèixer el veredicte del Ministeri d'Agricultura, la Junta d'Extremadura va anunciar un recurs d'alçada per impugnar el decret. La consellera de Medi Ambient i Rural, Polítiques Agràries i Territori, Begoña García, va afirmar que la mesura "no té fonaments jurídics i altera la lliure competència del mercat". L'any passat, Almendralejo va triplicar la seva superfície de vinya (de 495 hectàrees a 1.367) i en aquesta campanya de Nadal els seus cellers han hagut de rebutjar comandes perquè literalment tenien compromeses totes les ampolles.

A la Comunitat Valenciana no es plantegen portar la restricció als tribunals perquè confien en una clàusula clau per augmentar la superfície. El ministeri va autoritzar 172,2 hectàrees noves però també va indicar que totes les sol·licituds de terreny per a 'plantar cava' ja aprovades abans del 29 de desembre seran respectades, així com les sol·licituds d'arrencada dels cultius. En total, 1.400 hectàrees que donarien oxigen als agricultors i cellerers valencians, concentrats tots a Requena, l'únic municipi autoritzat a produir sota el segell 'cava' de la mateixa manera que Almendralejo és l'únic municipi que pot fer-ho a Extremadura.

Des de l'Associació d'Agricultors Valencians (AVA-Asaja) fan front comú amb Extremadura i afirmen que el Consell Regulador del Cava "només defensa els interessos dels productors catalans i no li importa en absolut perjudicar els productors valencians ni posar en risc el futur de l'economia de Requena ".

L'Institut del Cava, l'associació que agrupa cellers més representatius (el 76% del mercat), i la junta directiva està integrada per les grans famílies del cava català: Freixenet, Codorniu, Juvé & Camps i Gramona, considera que "ampliar hectàrees de cava seria pa per avui i fam per demà ". Assenyala que aquesta sobreproducció desequilibraria el mercat i perjudicaria a tots, inclosos els productors de fora de Catalunya.

El Consell Regulador va encarregar dos estudis a la Universitat de la Rioja ia la Universitat Rovira i Virgili, i els dos van arribar, per separat, a la mateixa conclusió: fins 2030 no hi hauria necessitat d'emprendre noves plantacions de vinya per a cava. "Caldrà seguir lluitant per per tornar a justificar l'any que ve el que estem proposant", va dir el president de l'Institut del Cava, que va qualificar de "preocupant" que en l'últim exercici la superfície nacional hagi augmentat gairebé 3.000 hectàrees. També va llançar un missatge a Extremadura i València, ja que no entén les seves queixes quan a Almendralejo "tenen per triplicar la producció de l'any passat" i a Requena "tenen per doblegar-la" sense plantar més hectàrees.

Una decisió que no comparteixen els cellers extremenyes: "No té gaire sentit que vetin el creixement de regions que suposen el 5% de la producció total. És impossible que generem sobreproducció i arruïnem el sector com se'ns acusa perquè, encara que dupliquem l'extensió, l'efecte és ínfim. Jo el que crec és que ens veuen com una amenaça de futur perquè produïm la mateixa qualitat a un cost i hi ha un boicot al cava català entre els consumidors ".





DENOMINACIÓ D'ORIGEN PER LA VIA JUDICIAL

Prefereix mantenir-se en l'anonimat: "D'aquí a poc han de venir a certificar la qualitat dels vins de base i aquest és un assumpte molt subjectiu. Si l'inspector diu 'aquest vi no m'agrada a nas' no passa el tall, i això seria un gran perjudici per al celler perquè no podria usar-lo per fer cava i hauria de destinar-lo a vi de taula, havent pagat el raïm a preu de cava (més del doble). per això no vull que em assenyalin ", explica.

La relació d'Almendralejo i Requena amb les grans famílies del Penedès sempre ha estat complicada. De fet, va haver de ser el Tribunal Suprem qui, després de sengles reclamacions, dictés una sentència per la qual la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Cava havia d'acceptar a tots dos municipis i permetre'ls etiquetar com 'cava' els seus vins escumosos. A València, igual que a la Rioja i Aragó, les grans cellers catalans com Freixenet tenen extensions de vinya i per això la protesta és menor. Però a Extremadura la producció depèn d'empresaris locals als que no poden controlar.

L'artífex que Almendralejo pugui produir cava és Marcelino Díaz, que el 1987 va guanyar un contenciós administratiu a les grans famílies del cava davant el Suprem. L'alt tribunal va sentenciar que només podien acollir-se a la DOP Cava i etiquetar el seu escumós com a tal aquelles bodegues que ja ho estiguessin produint amb anterioritat. I només Almendralejo complia aquest requisit. Exactament el mateix argument judicial que va permetre a Requena, a València, produir cava sota la DOP Cava. Ho va aconseguir el 1992 el celler Torre Oria de Vicente García, avui propietari de la prestigiosa celler Pago de Tharsys i considerat 'pare del cava valencià'.

"Necessitem estar dins de la DOP per poder vendre cava, però al mateix temps aquesta DOP no pensa en els interessos del 15% de productors no catalans sinó en protegir la baixada de vendes del 85% de productors d'aquesta comunitat. És una situació complicada ", sosté el secretari tècnic de ASEVEX. Des de l'Associació d'Elaboradors de Cava de Requena opten per la diplomàcia. El seu president, Emilio Expósito, conclou que l'origen de la polèmica és la falta de comunicació entre el Consell Regulador i les demarcacions no catalanes. "Nosaltres hem crescut més d'un 15%, però si el Ministeri confirma que les hectàrees ja aprovades per a raïm de cava es poden plantar, estarem bé per ara. El problema és que el consell va voler congelar el creixement d'amagat, quan l'ideal hauria estat haver-ho consensuat amb nosaltres i amb Extremadura ".

La DOP Cava compta amb 36.110 hectàrees repartides pel país, de les que 29.000 són a Catalunya, 3.137 a Requena i 1.363 a Almendralejo. En total, 245.100.000 d'ampolles venudes dins i fora d'Espanya en l'exercici 2016, només 300.000 ampolles més que fa sis anys. Requena va vendre 7 milions (2,8% del total, entre 20 i 30 milions d'euros de facturació) i veu marge per vendre 30 milions en els propers anys. Almendralejo va vendre 5,5 milions (2,2% del total) i espera vendre entre 12 i 13 milions el 2022 amb les actuals restriccions, una xifra que, asseguren, es podria disparar si no es vetés el seu creixement.





UN CONSELL REGULADOR MÉS REPRESENTATIU

Des de AVA-Asaja adverteixen que "comença a ser urgent que el Consell Regulador del Cava estableixi criteris de representativitat real perquè les subzones puguin decidir sobre el creixement, perquè hi ha un munt d'inversions compromeses en l'aire, entre agricultors i cellerers, per culpa de decisions de caràcter polític. Estem parlant de centenars de llocs de treball i del futur de moltes famílies ".

Així, el següent episodi en aquesta guerra del cava dependrà del resultat del recurs d'alçada de la Junta d'Extremadura en contra de la decisió del ministeri d'Agricultura i de l'autorització o no a Requena d'aquestes 700 hectàrees amb permís d'arrencada que estan en llimbs. Si finalment no poden produir cava, les organitzacions agràries urgirán a la Generalitat Valenciana a fer front comú amb Extremadura en els tribunals.