Santi Vila defensa la rectificació perquè l'Estat i els independentistes es reconciliïn

L'exconseller Santi Vila





L'exconseller de la Generalitat Santi Vila ha cridat aquest diumenge a l'independentisme, al Govern i als principals partits de l'Estat a rectificar les seves posicions per reconciliar-se i solucionar la situació a Catalunya.

En un article a La Vanguardia recollit per Europa Press, ha sostingut que "qualsevol indici de solució requerirà un compromís responsable i sincer amb la reconciliació i la recuperació del consens", i ha avisat que això és vàlid tant per a l'independentisme com per al estat.

Ha defensat que 2018 hauria de ser l'any de la rectificació i no de la ratificació, i ha assenyalat que els actors polítics d'Espanya "han de rectificar i abandonar qualsevol temptació d'assimilació o recentralitzadora sobre Catalunya".

A l'independentisme li ha demanat autocrítica i saber rectificar: "Mai més en democràcia, tornar a anar directament ni seguir camins unilaterals per donar resposta a les aspiracions ciutadanes".

Vila ha advertit que si no es fa "l'ambient seguirà enrarit, el terreny de joc polític impracticable, la reconciliació i la concòrdia llunyanes".