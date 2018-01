L'homenatge a Marcelino Camacho converteix a l'històric sindicalista en un model de futur

Marcelino Camacho segueix sent un referent més enllà del sindicalisme (CCOO)





Polítics, intel·lectuals, activistes i sindicalistes han homenatjat al fundador de CCOO i diputat comunista Marcelino Camacho, en un acte amb motiu del 100è aniversari del seu naixement, celebrat a la seu del sindicat a Madrid en què han participat també familiars de Camacho, que va morir el 2010. Tant els representants polítics com la filla del líder sindicalista han destacat el seu llegat com una "figura fonamental" que ha de "inspirar les accions en clau de construcció de futur".

En aquest sentit, la filla del sindicalista, Yenia Camacho, ha subratllat la importància que la memòria del seu pare no sigui només la d'ell sinó la de "molts lluitadors que no tenen el seu reconeixement". "Voldríem que aquest any que tindrà moltes expressions en tot el país fos com un any de l'enlairament del reconeixement de la lluita de tots. Un any fonamental en la memòria per consolidar el patrimoni democràtic que és d'aquestes organitzacions, dels lluitadors i de la resta del país. Voldríem que s'estengués a la memòria, que ja és hora, amb els anys transcorreguts, com perquè estiguem com estem ", ha expressat.

POLÍTICS, SINDICALISTES I INTEL·LECTUALS

Entre les personalitats que han acudit a l'homenatge figuren l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, el secretari general de CCOO, Unai Sordo; l'acadèmic de la RAE Luis María Ansón, l'escriptora Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero, l'escriptor Benjamín Prado, l'exrector de la Universitat Complutense Carlos Berzosa, l'ex secretari general de CCOO Ignacio Fernández Toxo, el sindicalista Nicolás Redondo, l'exsecretari general d'UGT Cándido Méndez, o la jutgessa de Jutges per a la Democràcia Begoña López, així com membres de diferents mobilitzacions com Coca Cola en lluita. Els actors Carles Olaya i Glòria Vega han conduït l'acte.

També han participat el senador de Podem Ramon Espinar, el secretari general del grup parlamentari de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, l'exministre socialista d'Educació Ángel Gabilondo, i el coordinador de la direcció política del PCE, Enrique Santiago; l'ex coordinador federal d'Izquierda Unida Cayo Lara; i l'exsecretari general del PCE José Luis Centella entre d'altres representants dels partits polítics.

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha explicat que el d'aquest diumenge és el primer dels actes que es duen a terme en el marc d'una commemoració de la figura de Marcelino Camacho que durarà fins al pròxim 29 d'octubre, quan es celebri el vuitè aniversari de la seva mort.

Sordo ha manifestat la importància de reivindicar la "figura històrica d'un home sense el qual no s'entén la història d'Espanya en l'últim segle" i de recordar com el "millor exemple dels valors de la classe treballadora en aquest país quan és una classe treballadora organitzada i conscienciada ". "És també una reivindicació de la necessitat de l'organització de la societat civil a Espanya i de l'organització dels treballadors".

"Marcelino és el millor exponent, però és un exponent dels milers i milers d'homes que en els moments més difícils del segle XX a Espanya van ser capaços de fer front a una dictadura feixista, a les dificultats d'una transició política on es va pretendre un model de transició que no era el que finalment va tirar endavant. Es pretenia deixar fora de la transició a les CCOO i al PCE i gent com Marcelino Camacho i altres que van estar amb ell van ser capaços de doblegar el pols a aquell model de transició i construir un marc de relacions socials i laborals a Espanya que segurament és millorable però com no ho havíem conegut ", ha indicat.

UN CARRER, UNA PLACA I UNA ESTÀTUA A MADRID

Per la seva banda, l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordat l'empremta que sobre la seva generació va tenir Camacho i la seva tasca sindical des de la fàbrica Perkins en la qual treballava, i ha anunciat la seva intenció de dedicar-li un carrer, que actualment porta el nom de Muñoz Grans, un cop es resolgui el recurs existent contra el canvi de noms del carrer de Madrid que ha tractat d'impulsar des de l'Ajuntament.

Carmena s'ha mostrat convençuda que aquest recurs es fallarà a favor del pla de l'Ajuntament i ha indicat també la seva intenció de dedicar-li una estàtua al líder sindicalista. També ha manifestat que "caldria posar-li una placa" commemorativa al lloc de l'antiga Fàbrica Perkins, on va tenir lloc la primera reunió de la llavors incipient CCOO.

En aquest sentit, l'exministre socialista d'Educació, Ángel Gabilondo, ha assenyalat Camacho com un recordatori que "la defensa dels drets s'exerceix permanentemete". "En moments molt difícils i en els quals calia obrir espai per a aquestes llibertats va tenir un compromís molt explícit i molt proper amb aquells que eren més vulnerables i tenien més necessitats. Homenatjar-se a ell és reconèixer l'esforç de tants", ha assegurat.

UNA FIGURA FONAMENTAL DEL PASSAT COM A MODEL DE FUTUR

Al seu torn, el senador d'Podem Ramon Espinar i la secretària de Coordinació Executiva del partit, Idoia Villanueva, han assenyalat al sindicalista com un exemple de "fidelitat als seus principis" i li han destacat com un model "en un moment en què és tan important tornar a impulsar la negociació col·lectiva després de les últimes reformes laborals que l'han deixat sense força ". "Creiem que aquest any ens toca a les dones fer un pas endavant i liderar la lluita per aquests drets de tots en un país en què les muejres tenim un 18% de bretxa salarial", ha expressat Villanueva.

Per la seva banda, el secretari del Grup Parlamentari de Cs, Miguel Gutiérrez, ha manifestat la seva gratitud per la figura de Marcelino Camacho, "una de les seves figures favorites de la Transició". "Va ser una de les persones que més va aportar a aquesta generositat que nosaltres entenem que és el valor principal per aconseguir arribar a acords i per aconseguir tirar endavant projectes absolutament transversals com ho va ser en aquell moment reinstaurar la democràcia a Espanya i com ho és ara canviar el cicle bipartidista que ja s'ha demostrat esgotat ", ha expressat.

Precisament, la responsable d'Acció Política i Relacions Polítiques d'IU, Sira Rego, ha demanat no reduir la memòria de Camacho a una "figura fonamental del passat". "Ara que aquest país es veu assolat per les retallades, el saqueig i la precarietat, creiem que la de Marcelino és una figura que ens evoca i ens inspira per seguir construint", ha manifestat.

"El record de Marcelino i el seu exemple segueix sent important per a la societat espanyola per abordar les moltes lluites pels drets dels treballadors", ha subratllat el coordinador de la direcció política PCE, Enrique Santiago.