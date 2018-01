El SPD aprova tornar a negociar amb Merkel per a formar una gran coalició de govern

La cancellera Angela Merkel i el socialdemòcrata Martin Schulz

Quatre mesos després de les eleccions generals d'Alemanya, el Partit Socialdemòcrata (SPD) ha decidit avui entaular negociacions formals per reeditar la coalició de Govern amb el bloc conservador de la cancellera Angela Merkel i posar fi a un període d'incertesa inèdit al país.





Després d'un controvertit i emotiu debat, 362 dels 642 delegats reunits en un congrés extraordinari a Bonn van donar llum verda per negociar amb les Unions Cristiano Demòcrata i Cristiano Social (CDU/CSU) de Merkel la formació de la qual seria la tercera gran coalició que governa Alemanya, després de les de 2005-2009 i 2013-2017, sobre la base d'un preacord obtingut fa una setmana.

Un total de 279 representants van votar en contra, mentre que va haver-hi una abstenció.

Les negociacions començaran en els propers dies i podrien tancar-se al febrer. Però l'última paraula la tindran els més de 440.000 afiliats del partit socialdemòcrata, que seran cridats a donar el seu veredicte sobre l'acord formal de coalició que s'aconsegueixi, com ja va passar el 2013. Merkel espera poder començar el seu quart mandat consecutiu abans de Setmana Santa, a finals de març.

Els delegats van impedir així amb el seu vot que el partit caigués en una profunda crisi i van posar fi a un període d'incertesa inèdit en la història recent alemanya. En cas de guanyar el "no", s'esperava la renúncia del president de l'agrupació, Martin Schulz, i fins i tot de tota la cúpula partidista.

La decisió suposarà un gran alleujament també a la Unió Europea, on Brussel•les i altres socis esperen que un nou Govern alemany impulsi l'ambiciós pla de reformes proposat pel president francès, Emmanuel Macron.

Mai abans ha portat tant temps formar Govern a Alemanya. Merkel, que governa la potència europea de forma ininterrompuda des del 2005, va guanyar els comicis del 24 de setembre sense aconseguir la majoria necessària per formar govern.

La negativa inicial del SPD a segellar una nova aliança va portar a la cancellera a cercar sense èxit un Govern tripartit amb liberals i verds.

El president federal alemany, Frank Walter Steinmeier, va apel•lar a la responsabilitat del SPD. Merkel, per la seva banda, va fer gala dels seus dots negociadors per convèncer el SPD i evitar repetir eleccions. En cas d'haver guanyat el "no", les opcions haguessin estat un Govern de minoria dels democristians o la convocatòria de nous comicis.