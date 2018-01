El jutge Llarena rebutja reactivar la euroorden pel viatge de Puigdemont a Copenhaguen

Puigdemont viatja de Brussel·les a Copenhaguen





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha agafat a primera hora del matí un vol cap a Copenhaguen (Dinamarca) des de l'Aeroport de Charleroi, al sud de Brussel·les, per assistir aquest dilluns al debat organitzat pel Departament de Ciències Polítiques de la Universitat de Copenhaguen sobre la situació política de Catalunya.





Puigdemont ha acudit a l'aeroport de Charleroi per agafar un vol de Ryanair sobre les 6 hores, ha aterrat a Dinarmarca sobre els 8 hores i segons anuncia la universitat a la seva pàgina web el debat tindrà lloc aquest dilluns, a les 14.00 hores.





La Fiscalia ha demanat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga els fets relacionats amb el procés sobiranista, que reactivi l'ordre europea de detenció contra Puigdemont després de viatjar a la capital danesa.





REACTIVAR LA EUROORDEN, UNA BASA PER PUIGDEMONT





Llarena ha rebutjat reactivar la euroorden de detenció contra Puigdemont. El jutge assenyala que troba "raonable" que el fiscal ho demani.





El magistrat del Suprem no estava per la labor de reactivar la euroorden, ja que això podria covertirse en un avantatge per Puigdemont.





Si es reactivés la euroorden i l'ex president és detingut a Dinamarca i lloc a la disposició de la justícia danesa, Puigdemont podria sollicitar delegar el seu vot en la sessió d'investidura.





Segons la doctrina del porpio Suprem, en tenir limitada el seu capacitat de moviment en ser arrestat, podria allegar 'incapacitat per condicions legals'.





Això mateix figura en l'acte de Llanera en el qual va rebutjar que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez acudissin al Parlament i que va permetre que poguessin delegar el seu vot.





El jutge Llarena va retirar el passat 5 de desembre les ordres europees i internacionals -mantenint únicament l'ordre de detenció a Espanya- dictades contra Puigdemont i quatre exconsellers que li acompanyen en la seva fugida a Bèlgica.





La intenció del magistrat era evitar que la Justícia belga pogués diferir, a l'hora del lliurament dels imputats, referent a la tipificació dels cinc delictes que s'imputa als exmiembros del Govern fugits.





VIATJA AMB MATAMALA





Des de Copenhaguen, Puigdemont ha confirmat a Twitter la seva intenció de participar a la conferència.













Puigdemont ha viatjat amb l'empresari Matamala i un escorta. La invitació de la Universitat de Copenhaguen per donar una conferència sobre la situació de Catalunya suposa un pas més enllà en l'estratègia de l'expresident.





Puigdemont veu aquí una altra oportunitat de provocar a l'Estat, no tant pel que vagi a dir, sinó per la seva capacitat per moure sense problemes a través d'Europa. El que pretén, segons assenyalen fonts de l'entorn, és provocar el Govern de Mariano Rajoy.





DINAMARCA





Dinamarca figura a la llista de països als quals els seus advocats li han recomanat no viatjar. En 2013, per exemple, va estar a punt de lliurar Edward Snowden quan aquest va voler viatjar al país. La Força Aèria d'Estats Units va arribar a tenir un avió a l'aeroport de la capital danesa per traslladar Snowden als Estats Units en cas que trepitgés terra danès.





Els advocats de Puigdemont aconsellen no viatjar a causa de les possibilitats de ser detingut i lliurat a les autoritats espanyoles, però Puigdemont ha optat per viatjar fins Copenhaguen, participar en el debat i tornar a Brussel·les.





NOU PAS DEL GOVERN DE RAJOY





Després de conèixer la notícia del viatge de Puigdemont, el Govern de Mariano Rajoy ha posat a la disposició de la Fiscalia tota la informació que tenen les Forces de Seguretat sobre la situació però ha subratllat que la decisió de sol·licitar l'euroordre correspon a la Justícia.





El ministre d'Afers exteriors, Alfonso Dastis, ha avisat aquest dilluns que la decisió de reactivar l'ordre europea de detenció i lliurament (OEDE) sobre Puigdemont, ara que ha viatjat a Copenhaguen, és una qüestió que li correspon als jutges decidir, però que "ja veurem" si manté la llibertat de moviment que posseeix dins de la Unió Europea.





"El senyor Puigdemont està subjecte a un procediment a Espanya. Fora d'ella, de moment, els seus moviments són lliures dins de la Unió Europea, però ja veurem. Prefereixo no pronunciar-me", ha expressat, en declaracions als mitjans a Brussel·les.





Dastis ha optat per no aclarir si el Govern central és partidari d'aquesta activació, ni com valora que l'expresident català es desplaci dins de la Unió Europea i ha insistit que és un assumpte que ha de dirimir la Justícia.





"És una qüestió que correspon als jutges i decidir", ha insistit, després de subratllar que el cas de Puigdemont és una qüestió "sotmesa a tramitació judicial" i que el Govern central "no té molt a dir".





ADVOCAT DE PUIGDEMONT





L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, creu que no es cursarà l'ordre europea de detenció. En sengles entrevistes en Rac 1 i Catalunya Ràdio, Cuevillas ha opinat que pot passar "absolutament tot": que no es cursi l'euroordre, que es cursi i que no arribi a temps, pot ser que es cursi i que el detinguin, ja que tot és factible en aquests moments, en les seves paraules.





En preguntar-li sobre si aquest moviment pot afectar l'estratègia d'investidura, ha afirmat: "Tots els escenaris estan oberts, pot ser que ho compliqui o que ho simplifiqui, estem vivint en un estat d'incertesa que és difícil preveure tres jugades vista".





Preguntat sobre si podria delegar el vot en el Parlament si fos detingut, Cuevillas ha indicat que s'ha de valorar i que li correspon al Parlament, però ha indicat que "hi hauria una certa similitud o analogia amb altres persones privades de llibertat".





Ha explicat que la decisió de detenir-lo l'ha de prendre la Fiscalia danesa, per la qual cosa no ho descarta ja que la relació entre fiscalies és "més fluïda", però aquesta decisió és recurrible davant un tribunal, i d'això hauria d'encarregar-se un advocat danès, ha afegit.









"És possible que el fiscal digui que sí d'entrada, però després haurà de tenir l'última paraula un tribunal", ha puntualitzat.

Ha indicat que en la majoria de codis penals europeus, també el belga, preveuen el delicte de rebel·lió, però requereixen violència i l'ús d'armes, i "aquesta circumstància no s'ha donat".





Respecte a què li van aconsellar a Puigdemont sobre el viatge, s'ha limitat a dir que com a advocats han analitzat tots els escenaris però la decisió la presa ell en funció de tots els factors, també els personals o polítics, afegint que la previsió és que es quedi dos dies a Copenhaguen.





Ha valorat que l'Estat espanyol té una "obsessió" amb Puigdemont, i que no pararà en la seva estratègia encara que passi molt de temps.









Sobre que el Govern de Mariano Rajoy hagi posat a la disposició de la Fiscalia tota la informació que tenen les Forces de Seguretat sobre la situació l'expresident de la Generalitat, l'advocat ha opinat: "Separació de poders en estat pur".