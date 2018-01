Puigdemont segueix provocant

Quan s'està desocupat, hi ha temps per a tot. En aquesta situació es troba Carles Puigdemont que aspira a presidir la Generalitat de Catalunya a distància, com els estudis de la primera universitat que va aplicar està modalitat, la UNED. S'ho creu tant que no té cap escrúpol a afirmar que "es pot governar millor des de Brussel·les que des de la presó". Ja sap Junqueras el que pensa el seu "soci" de govern. La realitat és que fins ara, el que si han pogut votar, per delegació, han estat els que estan a la presó: Junqueras, els diputats de JuntsxCatalunya, Forn i Sánchez, mientrasy Puigdemont s'ha quedat amb les ganes de poder fer-ho. De moment els de presó guanyen en aquestes circumstàncies.





Deia Santiago Ramón i Cajal que "es coneixen infinites classes de necis; la més deplorable és la dels xerraires entestats a demostrar que tenen talent ".





Com les estratègies de Puigdemont no estan tenint, a nivell internacional, els resultats que esperaven, els desacords entre els partits són cada dia majors, el candidat ha de tensar la corda una mica més per estar en els mitjans, provocar al govern espanyol i fins la pròpia justícia. Per a això no se li ocorre millor idea de prendre part-presencial- en un debat, sobre la situació política a Catalunya, a la universitat de la capital danesa, Copenhaguen, aquest dilluns a les 14 horas¿Por què ho fa ¿per veure la reacció de tots ells junts. Així de clar, senzill i provocador.





El govern i les institucions judicials ja s'han pronunciat sobe el tema. La Fiscalia ha emès un comunicat en què indica que quan tingui la confirmació oficial via policial que es trasllada a Dinamarca, la Fiscalia actuaria immediatament sol·licitant el jutge instructor del Tribunal Suprem que activi de nou l'euroordre de detenció i lliurament immediat de l'investigat .





Tot això passa, enmig de les negociacions entre ERC i JunsxCatalunya -que no van bé- per a la hipotètica investidura d'Puigdemont. Aquest està actuant més de piròman que de bomber. Les seves declaracions, actes i intransigència personal i política estan satisfent la paciència del partit de Junqueras que esta donant un ultimàtum a l'PDeCAT. Però aquest està veient com persones que no pertanyen al seu partit, sinó al de Puigdemont estan portant la representació i al congost al partit de Marta Pasqual.





En privat més d'un diu que és hora que Puigdemont d'un pas enrere i assumeixi les conseqüències dels seus actes. Cal aconseguir formar govern, donar una certa estabilitat al país i seguir treballant per treure Catalunya de la situació actual. Això és el que volen, i com vinc afirmant des de fa temps, Puigdemont no serà president encara que es vesteixi de Duba o de "lagarterana".