La sentència del cas Palau considera provat que Millet va finançar al partit de Rahola i Colom

Àngel Colom i Pilar Rahola.





Millet i el soci de Rahola van encobrir aquest pagament mitjançant un conveni fictici amb una entitat inexistent: la Fundació Privada Espai Catalunya. Àngel Colom no ha arribat a seure a la banqueta perquè, segons la sentència, ha retornat a la Fundació del Palau de la Música els diners que va obtenir il·legalment per finançar al seu partit independentista.





Així ho publica aquest dilluns OK DIARI a on s'assegura que tot va començar el 1996, quan van abandonar ERC dos dels seus rostres més coneguts -el llavors secretari general del partit, Àngel Colom, i la diputada al Congrés Pilar Rahola- causa de les discrepàncies que mantenien amb Josep-Lluís Carod Rovira.





Rahola i Colom van fundar llavors el Partit per la Independència (PI) que es va presentar a les eleccions municipals i europees de juny 1999 i no va obtenir ni un sol representant després d'això van dissoldre el partit, però havien de fer front als deutes contrets en la campanya electoral i per això van acudir a Fèlix Millet.





En aquella visita, Millet va lliurar a Colom sembla ser diners per valor de 75.126 euros "perquè pogués fer front al pagament de diversos deutes que la formació política Partit per la Independència, fundada per ell mateix, arrossegava des d'abans de la dissolució", indica la sentència. Millet va fer signar a Colom un rebut de 150.000 euros, encara que aquest assegura que només va rebre 75.000. La meitat dels diners es va perdre pel camí.





Van justificar l'abonament mitjançant un conveni fictici per a la "Pedagogia sobre la cultura catalana a les noves migracions", signat per Millet en representació de la Fundació del Palau i per Ángel Colom com a representant d'una inexistent Fundació Privada Espai Catalunya. "El referit conveni mai es va tractar ni es va signar per aquells, ni va existir cap voluntat de fer-ho, va ser només la tapadora del lliurament dinerària".





La fictícia Fundació Privada Espai Catalunya, Àngel Colom havia presentat al desembre de 1999 un document inicial per constituir-la davant el Registre de Fundacions de la Generalitat, però després es va desentendre del tema i deixar que la sol·licitud caduqués.





RAHOLA DEMANAR A COLOM QUE tornés els diners EL 2009





El 2009 Pilar Rahola ha opinat sobre la controvèrsia generada per les declaracions d'Àngel Colom sobre els diners que va rebre de l'expresident del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet, per saldar els deutes contrets després de la dissolució precisament del PI. Va declarar llavors en TV3 que "si se sap que els diners que va rebre Colom va sortir del Palau ha de tornar-los".





Rahola assegurava llavors que s'estava assabentant ara i es va mostrar "sorpresa", perquè creu que hauria d'haver sabut encara va succeir després de deslligar-ella del PI. Va defensar, però, que el llavors actual responsable d'Immigració de CDC és una de les persones "més íntegres" que ha conegut, i que no és "el primer ni l'últim" polític que ha trucat a la porta de mecenes a la recerca de diners. Va assegurar que Colom sempre ha buscat diners per a accions com la Crida i la Marxa, ja que "no té capital ni patrimoni".





Rahola ha sostingut que és "moral" que acudís a Millet a la recerca de diners per impulsar la fundació i liquidar el deute del PI, però ha insistit que "ha de tornar els diners" si "hi ha la sospita o algun dia la certesa" que els diners no era de Millet, sinó del Palau.





Colom ha admès que va demanar a Millet ajuda econòmica per fer front als seus deutes i va rebre uns 12,5 milions de pessetes de l'època. No obstant això, en el llibre de comptes del Palau, hi ha registrats dos pagaments per un valor total de 25 milions de pessetes amb la signatura d'Àngel Colom, que insisteix que només va rebre un taló equivalent a 72.000 euros.