El PSC insta que la Generalitat pagui les seves retallades en escoles bressol segons sentència del TSJC

El PSC ha exigit aquest dilluns 22 de gener per escrit a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat que compleixi "immediatament" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga el Govern a pagar als municipis les retallades en guarderies dels últims anys.





Ho han explicat en declaracions als mitjans el responsable d'Educació del partit, Ana del Frago; el líder a Barcelona, Jaume Collboni, i la diputada al Parlament Esther Niubó, després de presentar davant l'escrit acompanyats d'alcaldes i responsables municipals socialistes.





Esther Niubó, Jaume Collboni / PSC





En l'escrit, els socialistes destaquen que 36 ajuntaments han denunciat els impagaments de la Generalitat -que ha passat de pagar 1.800 per alumne i any a zero-, i es recorda que el TSJC ha condemnat a l'Executiu català a esmenar aquesta situació.





Per això, demanen al Govern que compleixi la sentència, no la recorri i aboni immediatament tots els pagaments pendents amb els municipis, que actualment estan assumint més del 80% del finançament de les escoles bressol.





Collboni ha qualificat la sentència del TSJC de victòria, i ha destacat que "l'educació de 0 a 3 anys és fonamental per garantir la igualtat d'oportunitats" i que hauria de ser un dret universal.





EVITAR QUE PAGUIN LES FAMÍLIES





La Generalitat va deixar de pagar el terç que li corresponia per plaça i 36 ajuntaments principalment socialistes ho van denunciar: "Hem fet un sobre esforç molt important per evitar que el paguessin les famílies".





"Estem cansats de parlar de tribunals i jutges i volem parlar més d'educació, transport públic i sanitat", entre altres qüestions socials que haurien de ser prioritàries, segons Collboni.





Ana del Frago ha quantificat el deute als ajuntaments beneficiats per la sentència del TSJC en 17 milions d'euros, que se sumarien uns 40 que podria percebre Barcelona si denunciés -els socialistes catalans lamenten que no l'hagi hech--.