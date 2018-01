La depuradora del Llobregat activa el tractament terciari d'aigües residuals

El tractament terciari de l'aigua permet obtenir aigua de qualitat





L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han tancat l'acord per incorporar al cicle hidrològic les aigües tractades en el sistema terciari de la depuradora del Llobregat.





Es tracta d'aigua usada procedent de sectors com l'industrial que, un cop tractada, s'aboca al riu, passa al procés d'autodepuració del riu, arriba a la planta de Sant Joan Despí i allà es torna a tractar perquè arribi amb qualitat òptima a les aixetes. Segons les previsions, en uns quatre o cinc mesos ja podran traslladar aquestes aigües d'ús terciari al riu.





El conveni de col·laboració s'ha signat aquest dilluns i està previst que es confirmi el dijous al Consell d'Administració de l'ACA, que aportarà un total de 4,5 milions d'euros. Segons ha explicat el director general de l'ACA, Jordi Agustí, aquesta quantitat econòmica "no es traslladarà al rebut dels usuaris", ja que l'organisme ja tenia prevista aquesta mesura.





Els 4,5 milions es desglossen en 2,5 per als costos d'explotació de la planta de posttractament del terciari, un en cas d'augmentar la producció d'aigua, i un altre en cas de dur a terme actuacions de millora de les instal·lacions.





El sistema terciari de la depuradora del Llobregat es va construir per poder augmentar els cabals que circulen pel riu i per contribuir a la recàrrega dels aqüífers, així com per aportar cabals ambientals a les llacunes de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat o per frenar la intrusió salina del mar.





Aquesta mesura permet tancar el cicle hidrològic en donar nous usos a una part d'aquests cabals de la depuradora del Baix Llobregat que actualment s'aboquen al mar.





Aquestes instal·lacions, que són titularitat de la Generalitat, consisteixen en una planta de tractament terciari d'efluent de la depuradora del Prat del Llobregat, els pous contra la intrusió salina, la planta dessaladora de Sant Boi, les basses de recàrrega de la Vall Baixa del Llobregat i les canonades de bombament del riu (fins a Molins de Rei).





La part de tractament terciari de la depuradora del Llobregat pot arribar a produir fins a dos metres cúbics per segon, que és el consum equivalent d'aigua per a una població propera al milió d'habitants, el que equival al 25% de la demanda de l'AMB.





La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha destacat que es tracta d'un nou recurs de molt bona qualitat per a l'aigua i el cost és inferior al de la dessalinització, en un context generalitzat de reducció de pluja.





Existeixen tres models de funcionament: normalitat, quan s'activaria el sistema terciari; prealerta i alerta, amb unes reserves d'aigua d'entre el 70 i el 35 per cent, i d'excepcionalitat i emergència amb reserves d'entre un 25 i un 20 per cent.