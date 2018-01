Blockchain en les indústries creatives

La tecnologia blockchain pot estar portant amb ella mateixa una revolució de tals dimensions que avui encara costa albirar els seus efectes. Encara que generalment és associada al sector financer, gràcies a la seva aplicació més coneguda que és la criptomoneda bitcóin, el seu ús es pot estendre a qualsevol grup d'interlocutors que realitzin intercanvis d'informació que demanin un entorn d'extrema confiança. Les indústries creatives poden ser un bon candidat per aplicar blockchain.





Les indústries creatives s'erigeixen com un sector idoni per a l'aplicació de les cadenes de blocs, principalment per dos dels seus principals trets:





Les cadenes de producció de valor estan molt atomitzades en nombrosos agents que intervenen en la creació d'un producte cultural. La música és l'exemple més clar, ja que en l'enregistrament d'un disc intervenen autors de lletres i música, músics, tècnics de so, productors, etc.





La digitalització ha comportat la proliferació de nous canals distribució, sovint difícils de controlar pels autors o els propietaris de les obres.





Un recent estudi deMcKinsey, How can creative industries benefitfromblockchain? , Identifica cinc forces de blockchain que poden beneficiar el sector de la producció cultural:





1. Els contractes intel·ligents





Blockchain permet realitzar contractes intel·ligents entre parts, que en aquest cas poden garantir que tots els agents que han contribuït a la creació d'una obra puguin cobrar els drets d'autoria que els correspongui. En teoria, cada peça cultural -cançó, vídeo, llibre digital... -, portaria associat un contracte intel·ligent que garantiria el pagament dels drets a la fracció corresponent a cada participant quan es generi l'obligació d'abonar per ús o explotació de l'obra, una cosa molt difícil de fer en l'actualitat.





2. Transaccions directes transparents entre parts





Blockchain és sinònim de transparència, ja que totes les transaccions poden ser vistes per qualsevol usuari. En el camp cultural, una creació mostraria totes les transaccions que ha experimentat i els ingressos que genera en cada moment. És a dir, que es disposaria en temps real del valor de l'obra en si. A més, ofereix en tot moment tota la informació sobre la propietat del producte cultural.





3. Un sistema de fixació de preus dinàmic i eficient





En conèixer totes les transaccions que està experimentant una obra, podem fer-nos una idea precisa de la demanda que genera i en conseqüència valorar-la amb més precisió i posar-li el preu més adequat en cada moment. Tot això prescindint d'intermediaris i de processos més foscos i complexos.





4. Micromesura i micromonetització





Gràcies a les cadenes de blocs podem "fraccionar" una obra creativa i determinar les transaccions que experimenten les seves parts, valorant els seus ingressos individualment. Això permet comercialitzar per separat les parts d'una obra, per exemple, un disc cançó a cançó i no en bloc, o un llibre que recull aportacions de diferents autors, per capítols o epígrafs. Es tracta que el consumidor només adquireixi la part de l'obra que realment li interessa.





5. Un sistema de reputació





La transparència i fiabilitat del sistema blockchain pot establir relacions entre els productors de continguts i entre aquests i els seus clients, basades en la reputació que cada agent construeix davant els altres. Aquest factor pot estimular la confiança entre parts i per tant la col·laboració entre els diferents professionals i artistes.