Col·laboració entre Quironsalud i Cor Barcelona per operar a nens llatinoamericans amb cardiopaties

Les intervencions es realitzaran al llarg de l'any.





La Fundació Quirónsalud i el Centre Internacional Cor Barcelona han signat un conveni de col·laboració per a operar a l'Hospital Universitari Dexeus a nens llatinoamericans amb cardiopaties congènites.





La Fundació aportarà 50.000 euros per sufragar una part del cost de les intervencions a deu menors d'entorns desfavorits i les patologies no puguin ser tractades en els seus països d'origen per manca de mitjans tècnics i humans. Aquestes intervencions es realitzaran al llarg d'aquest any.





La Fundació Quirónsalud dóna suport així el programa solidari que ja venia desenvolupant el Centre Internacional Cor Barcelona a l'Hospital Universitari Dexeus -Grup Quirónsalud, on realitza habitualment la seva activitat mèdica.





El Dr. Raúl Abella, cirurgià cardiovascular, assegura que "un dels objectius principals del Centre és posar tota la nostra experiència i recursos al servei dels nens i nenes amb cardiopaties congènites, que no poden accedir a una intervenció per corregir el seu problema".





Per a la Fundació Quirónsalud aquest és un projecte que reflecteix el seu compromís amb la cooperació internacional, entès com una eina per ajudar a pal·liar les desigualtats en l'atenció sanitària que pateixen molts nens i nenes ".





El principal objectiu del CICB és oferir una atenció d'excel·lència als pacients que pateixen cardiopaties congènites permetent una bona qualitat de vida a l'edat adulta i, a les seves famílies.





A més, realitza el seguiment dels pacients a domicili amb personal altament qualificat. Aquest centre, on es tracten pacients procedents de companyies asseguradores i pacients privats nacionals i internacionals, és el centre de referència per al diagnòstic i tractament de les cardiopaties congènites del Grup Quirónsalud.