Puigdemont carrega contra la UE pel seu suport a Rajoy

Puigdemont ha donat una conferència a Copenhaguen.





El candidat de JuntsxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat el suport de la UE al president del Govern, Mariano Rajoy, per combatre el procés sobiranista català.





Una posició que Puigdemont ha atribuït al fet que formar part "de la família popular europea" del PPE.





"¿Formar part d'una família política és més important que el fet que es violin drets fonamentals? El que passa a Catalunya és decisiu per al futur d'Europa, tant com el Brexit", ha sostingut.





Per Puigdemont, la UE ha estat un èxit a l'hora de promoure la democràcia, prosperitat i benestar, però també té "fracassos" com l'acollida de refugiats i la defensa dels drets humans a Catalunya.





En la seva opinió, els catalans es consideren europeus i volen més integració, però vinculada amb "més democràcia i una aplicació uniforme del dret comunitari a tots els Estats membres", ha expressat durant la seva intervenció a la universitat de Ciències Polítiques de Copenhaguen.





Segons ell, la UE actua amb "tractament desigual" i tracta de forma diferent als Estats grans i petits, i els ha demanat que no vegin com una crisi potencial el moviment independentista català, i sí com una oportunitat per mostrar que la democràcia és més important que totes les fronteres.





Considera que el suport de la Comissió Europea a Rajoy està "desconcertant" a molts ciutadans perquè, al seu parer, es legitima l'ús de la força i les amenaces judicials contra institucions polítiques catalanes.





DRET DE AUTODETERMINACIÓ





Després instar la UE a reconèixer el dret d'autodeterminació de Catalunya, ha reivindicat el referèndum de l'1 d'octubre, i ha assegurat que es van equivocar perquè van pensar que Europa no permetria "la violència i la violació de drets fonamentals" exercida per l'Estat.





També ha admès que el preu que han pagat per l'1-O ha estat alt perquè "s'han minat llibertats fonamentals, polítics electes han estat envidos a presó preventiva i se'ls ha tractat com a terroristes, i altres s'han hagut d'exiliar" per evitar la presó, entre els quals s'ha inclòs.





FORMACIÓ DE GOVERN





No obstant això, ha apuntat que a Catalunya es constituirà en breu un Govern perquè "és l'hora de trobar una solució política i no penal" per als ciutadans catalans, després d'acusar a l'Estat de voler venjar-se pel succeït.





A més, ha lamentat que Rajoy s'hagi negat sempre a canalitzar una proposta de diàleg per augmentar l'autogovern català, i és perquè Espanya "no reconeix Catalunya com a nació, la veu com una província".





L'expresident català ha recordat que els partits independentistes van guanyar les eleccions del 21 de desembre, i ha emplaçat de nou a Rajoy a acceptar el resultat: "Si no ho accepta, vol dir que votar és inútil, que no hi ha democràcia".