Podemos demana als independentistes que assumeixin que Puigdemont no pot presidir el Govern

Echenique urgeix a formar Govern.





El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha reafirmat que el líder del PDeCAT Carles Puigdemont no pot governar Catalunya des de Brussel·les.





Echenique ha exigit als independentistes que ho assumeixin ja, deixin "el debat d'advocats", i es posin "fil a l'agulla" per formar Govern i abordar els veritables problemes dels catalans.





"Seria bo que algú del bloc independentista es posés en algun moment i el més aviat possible mans a l'obra per intentar governar una mica", ha defensat.





Segons la seva opinió, la situació legal de Puigdemont, el "debat d'advocats" i la "successió de viatges i dubtes legals" en què estan immersos els independentistes només està servint per "posposar la solució als problemes socials a Catalunya".





"Potser, en comptes de tant viatge i tanta dubte jurídic i plantejaments simbòlics, el que toca és formar Govern i dedicar-se als problemes dels catalans", ha emfatitzat.





ALIENS ALS PROBLEMES DE LA GENT





Preguntat per la decisió del Tribunal Suprem de no reactivar l'euroordre contra Puigdemont, Echenique ha evitat pronunciar-se perquè els termes en què s'està plantejant el debat "són molt aliens als problemes de la gent corrent".





"Tenir als ciutadans preocupant-se del reglament d'un Parlament autonòmic, de euroordres i vots delegats crec que és alimentar un debat que no té res a veure amb els cigrons, amb omplir la nevera i arribar a final de mes. És un debat d'advocats ", ha lamentat.





En aquest sentit, ha assegurat que igual que ell, que no és "expert en dret", la majoria dels ciutadans "no entén els termes tècnics del debat" que s'està desenvolupat, i el que volen és un Govern que es preocupi per resoldre els seus problemes.





Referent a això, ha assegurat que Puigdmont no ha de ser president de la Generalitat, però no només perquè estigui a Brussel·les i no pensi tornar, sinó per la corrupció que afecta Convergència, integrat en Junts Per Catalunya, i les retallades socials que el partit escometre des de la Generalitat.





Pel que fa a la carta que ha remès el nou president del Parlament, Roger Torrent, al president del Govern, Mariano Rajoy, demanant obrir un diàleg sobre la situació de Catalunya, Echenique ha celebrat el to "aparentment més conciliador" del sector independentista.





"Tant de bo es concreti en un tarannà menys unilateral, més de diàleg, que fins ara el sector independentista no ha mostrat, com tampoc ho ha mostrat el bloc de l'155. Tant de bo pugui haver un Govern com més aviat millor", ha insistit. "Qualsevol plantejament de diàleg ens sembla bé", ha reconegut.