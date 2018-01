Fiscalia recorre la sentència del cas Palau perquè no veu prescrits els delictes de Ferrovial

Considera que ho has prescrit els delictes.





La Fiscalia Anticorrupció de Barcelona presentarà un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem (TS) per la sentència del cas Palau, al·legant que no han prescrit els delictes atribuïts als dos exdirectius de Ferrovial absolts, segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





L'Audiència Nacional va absoldre als exdirectius Pedro Buenaventura i Juan Elízaga d'un delicte societari d'administració deslleial i de tràfic d'influències, en considerar prescrits tots els delictes.





A més, la Secció 10 de l'Audiència que va enjudiciar el desfalc del Palau de la Música ja té citats per al 5 de febrer als principals condemnats -Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar- per abordar la petició de mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia.