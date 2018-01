Rufián reitera que Junqueras és el "pla B" per a la investidura

Rufià insisteix en trobar la millor solució.





El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha insistit que el "pla B" del seu partit és que l'exvicepresident de la Generalitat i candidat dels republicans, Oriol Junqueras, sigui el candidat a la Presidència del Govern català.





En declaracions a Quatre Rufián ha tornat a posar l'accent en la candidatura de Junqueras si, "a tenor de l'Estat" i de "la maquinària judicial i mediàtica", Puigdemont no pot finalment presentar-se a la investidura.





Així ho ha manifestat poc després que el nou president del Parlament, Roger Torrent, hagi proposat l'exlíder de l'executiu català com a candidat a presidir la Generalitat malgrat "les dificultats" d'aquesta investidura per la situació personal i judicial de Puigdemont, que va fugir a Brussel·les després de la declaració unilateral d'independència.





"Caldrà activar, potser, un pla B que per a ERC entenc que seria el número dos del Govern", ha recalcat, mostrant-se "convençut" que, en qualsevol cas, el bloc independentistes -Junts per Catalunya, ERC i la Cup- trobaran "la millor solució" per a "restituir el Govern legítim" a Catalunya.