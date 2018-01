Les proves per detectar el VIH ja es poden adquirir a les farmàcies

Sense prescripció mèdica, per 25,50 €.





Els ciutadans ja poden adquirir a les farmàcies espanyoles les primera proves per a l'autodiagnòstic de VIH, sense necessitat de prescripció mèdica i amb un preu de 25,50 euros.





L'objectiu, segons el Ministeri de Sanitat, és millorar el diagnòstic precoç del virus ja que actualment un 18 per cent d'afectats no ho sap.





De moment l'única companyia que els comercialitza a Espanya és Mylan, sota el nom de 'Autotest VIH', i té una sensibilitat del 99,5%, el que mesura les probabilitats que un subjecte infectat pel VIH tingui un resultat positiu.





La probabilitat que una persona no infectada doni negatiu és encara més gran, del 99,9%, aclareix el Ministeri.





Per al seu ús, la mateixa persona que es realitza la prova recull la mostra de sang o saliva i interpreta el resultat del test, que sol aparèixer en menys de 20 minuts, sense necessitat d'enviar la prova a cap laboratori per obtenir el resultat.





FALSOS NEGATIUS





No obstant això, Sanitat adverteix que hi ha un període anomenat 'finestra', entre la infecció i l'aparició d'anticossos detectables, durant el qual la prova pot donar un resultat negatiu tot i que la persona s'hagi infectat.





Això es deu al fet que generalment el cos triga entre 2 i 8 setmanes després de la infecció en desenvolupar anticossos detectables, i gairebé totes les persones els han generat als 3 mesos de la pràctica de risc.





En aquesta circumstància la persona podria transmetre la infecció, per la qual cosa es recomana extremar les preventives i fer servir el preservatiu en les relacions sexuals.





Per això, Sanitat recomana repetir la prova de VIH passats els tres mesos per confirmar aquesta situació.





Així mateix, després d'un resultat positiu aconsella acudir a un centre sanitari perquè et puguin realitzar les proves confirmatòries de laboratori i, si fos necessari, rebre assessorament mèdic sobre el teu nou estat de salut.





Moltes ONG disposen també de centres comunitaris on pots rebre suport per afrontar la teva nova situació, però en ells no es solen fer proves confirmatòries.





VENDA PER INTERNET





Tot i que els productes sanitaris d'autodiagnòstic es venen exclusivament a través d'oficines de farmàcia, en aquest cas a l'eliminar l'exigència de prescripció aquests establiments els podran posar a disposició a través d'Internet.





De la mateixa manera, perquè els professionals farmacèutics disposin de tota la informació necessària per a una millor actuació en la dispensació d'aquests productes, Sanitat ha elaborat juntament amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics una guia d'actuació farmacèutica en la dispensació de productes sanitaris per a autodiagnòstic del VIH.