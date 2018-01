CCOO denuncia el col·lapse de les ambulàncies a Catalunya per l'epidèmia de grip

CCOO ha demanat una reunió amb el SEM.





L'Agrupació d'Ambulàncies de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya ha criticat aquest una situació de "col·lapse" en el conjunt del sector de transport sanitari públic català fruit de l'epidèmia de grip.





Ha sol·licitat una reunió amb la direcció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del Servei Català de la Salut (CatSalut), davant el que el SEM ha confirmat que es produirà una trobada.





L'agrupació ha criticat una "falta de reacció de l'Administració davant l'augment extraordinari de l'activitat estacional", el que suposa un sobreesforç de la càrrega de treball per part dels professionals.





Ha lamentat que aquesta situació ha portat a la recepció de "nombroses queixes" per part dels professionals, a més d'agressions verbals i també físiques per part de pacients.





RECUPERACIÓ DEL PIUC





Davant d'això, ha exigit la recuperació del Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC) i de les hores de servei retallades per posar solució a aquesta situació de col·lapse generalitzada.





Des del SEM, han remarcat que com cada any han injectat més recursos per reforçar el sistema: "Aquest any amb el cúmul de festius i donada la situació, s'han posat a treballar també unitats de reforç pròpies".