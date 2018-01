Luis de Guindos sona com a vicepresident el BCE, segons 'Financial Times'

De Guindos sona com a candidat a vicepresident del BCE.





Els ministres d'Economia i Finances de l'eurozona (Eurogrup) obren aquest dilluns el procediment per elegir un nou vicepresident del Banc Central Europeu (BCE) que substitueixi el portuguès Vitor Constâncio.





Una candidatura per a la qual el ministre d'Economia, Luis de Guindos, està "ben posicionat", segons apunta 'Financial Times'.





El rotatiu econòmic assegura que, tot i que els governs nacionals han estat molt reticents a l'hora de parlar sobre les seves intencions, dos diplomàtics de la UE van dir que era "molt probable que la vicepresidència del BCE fora per a Espanya".





De Guindos ha estat assenyalat com el possible candidat espanyol, especialment després de la seva negativa a postular-se a la presidència de l'Eurogrup, assumida pel portuguès Mario Centeno el 2017.





Espanya va perdre el seu lloc en el Comitè Executiu del BCE el 2012, quan va expirar el mandat de José Manuel González Páramo i va ser substituït pel luxemburguès Yves Mersch tot i el bloqueig inicial d'Espanya.





No obstant, les principals figures del banc central es mostren escèptiques davant la idea que un polític sense experiència en la f ormulación de la política monetària es faci càrrec de la vicepresidència de l'institut emissor.





Constâncio, antic secretari general del Partit Socialista de Portugal, va ser governador del Banc de Portugal abans d'unir-se al BCE.





Finalment, 'Financial Times' apunta que, tot i que Espanya està en la millor posició per ocupar aquest lloc, probablement no serà l'únic país que presenti un candidat. Segons apunta, Irlanda podria presentar al governador del seu banc central, Philip Lane.