Els rodatges publicitaris abandonen Catalunya per la deriva sobiranista

El 40% de rodatges ha abandonat Catalunya.





La crisi pel desafiament independentista ha propiciat que Catalunya hagi perdut en els últims mesos un 40 per cent dels rodatges publicitaris previstos, que s'han traslladat a altres localitzacions de les Balears i Andalusia.





El president de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, ha ressaltat que els rodatges de publicitat suposen una gran inversió que es decideix en poc temps.





Per això, la repercussió internacional per "veure incidents, talls al carrer i violència policial en alguns casos probablement ha fet que determinats productors hagin considerat que era massa arriscat rodar en aquests dies", ha explicat en declaracions a IB3 televisió.





D'altra banda, el bon temps a les Illes durant els mesos d'hivern també ha afavorit l'augment dels rodatges en el territori balear.





El president de la Mallorca Film Commission també ha incidit en la sobreprotecció dels espais naturals i la dificultat i els preus per aconseguir les llicències com dos factors determinants per al nombre de rodatges.