L'àlbum 'Prometo' de Pablo Alborán, el més venut de 2017

Alborán ha venut més de 100.000 exemplars.





L'àlbum 'Prometo', de Pablo Alborán, ha estat el més venut a Espanya el 2017, amb 100.000 exemplars, i el single 'A poc a poc', de Luis Fonsi, ha estat la cançó digital més escoltada.





Unes dades que ha avançat Promusicae en un primer balanç de resultats de l'any passat en el sector de la música gravada.





Promusicae ha destacat la "aclaparadora majoria" d'artistes locals o de parla hispana en els "llocs d'honor" dels discos més venuts.





En 2017 "només" dos àlbums interpretats en anglès ( 'Divideix', d'Ed Sheeran, i la banda sonora original de 'La La Land') han aconseguit entrar al Top 20, en els llocs 7 i 9, respectivament.





Després d'Alborán, els artistes més demandats han estat Joaquín Sabina, amb 'El nego tot'; El Barri, amb 'Les costures de l'ànima'; Alejandro Sanz, amb el seu directe '+ És +: El concert' i Vanesa Martín.





AUGMENTEN ELS USUARIS DE PAGAMENT





Promusicae també apunta que els usuaris de pagament dels principals serveis de streaming, que van créixer un 41% durant el primer semestre de 2017, segueixen en augment.





A la llista digital de cançons, 'A poc a poc', de Luis Fonsi amb Daddy Yankee, s'ha imposat en el número u al tema 'Shape of you', d'Ed Sheeran.





L'èxit 'A poc a poc' ha superat el mig milió d'unitats a Espanya, molt per sobre de les 349.000 acumulades per Ed Sheeran amb el seu single 'Shape of you'.





El top 10 de la llista digital de cançons el completen 'Em refuso', de Danny Ocean; 'Feliços els quatre', de Maluma; 'Súbeme la ràdio', d'Enrique Iglesias; 'L'amant', de Nicky Jam; 'Reggaeton lent', de CCCO; 'Báilame', de Nacho; 'La meva gent', de J Balvin i Willy William; i 'Escapa't amb mi', de Wisin i Ozuna.





S'IMPOSEN A LA RÀDIO





A la ràdio, els artistes forans si obtenen millors rèdits, sobretot dins del pop masculí comercial.





Precisament, el tema 'Shape of you', d'Ed Sheeran, encapçala el nombre d'emissions radiofòniques, per davant de 'A poc a poc', de Luis Fonsi.





Igualment, Sheeran encapçala la llista de streaming àlbums amb 'Divideix', el disc més escoltat a tot el món en 2017.





Per la seva banda, Malú roman al cim de la classificació dels DVD més venuts de l'any, acumulant 56 setmanes en llista amb la seva pel·lícula documental 'Malú, Ni un pas enrere'.