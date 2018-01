SATSE denuncia que l'Hospital Parc Taulí està "infradotat i infrafinançat"

El sindicat demana una ampliació i més personal.





"El personal està trencat" assegura Manolo Jiménez, representant de SATSE al Parc Taulí de Sabadell, un centre que ha descrit com "l'aneguet lleig de la sanitat catalana".





Amb l'epidèmia de grip, les urgències de l'hospital estan atenent una mitjana de 500 usuaris al dia, gairebé triplicant la capacitat del planificat per les seves instal·lacions.





Així, sosté que la saturació no és excepcional en aquest centre i SATSE denuncia que l'hospital "es troba en una situació crítica permanent", ja que atén a una població que supera "de sobres" la seva capacitat.





"És un hospital infradotat per l'enorme quantitat de població que té assignada" explica Manolo Jiménez que afegeix que l'hospital compta amb una infradotació de personal.





UN LLIT D'AGUTS PER CADA MIL HABITANTS





L'Hospital del Parc Taulí atén una població de mig milió de persones i compta amb un llit d'aguts per cada mil habitants.





En canvi, denuncien des de SATSE, a la propera població de Terrassa, són dos centres els que atenen conjuntament a una població de referència similar i realitzen una activitat semblant, podent oferir 1,7 llits d'aguts per cada mil habitants.





Cal destacar que tots dos nombres són molt inferiors a la mitjana catalana, que ronda al voltant de les 2,5 llits per mil habitants.





"Hem de col·locar a pacients de totes les edats, molts d'ells majors de 80 anys, en cadires, on passen nits amb el sèrum posat" explica Manolo Jiménez.





Així, Jiménez assegura que hi ha dies en què l'espera mínima arriba a les sis hores.





MÉS RECURSOS





Des del sindicat critiquen que l'hospital de Sabadell ha anat creixent en població atesa i activitat, però que ha mantingut les mateixes dimensions perdent llits i personal.





Com a resultat les urgències es col·lapsen de manera sistemàtica ja que la falta de llits d'hospitalització fa que els pacients que esperen ser ingressats hagin de romandre en urgències.





Els professionals d'urgències veuen així doblat el seu treball, havent d'atendre tant les urgències pròpiament dites, com la cura més propi d'hospitalització que requereixen aquelles persones que ja haurien d'estar ingressades.





"Estem esgotats. Es plora de cansament mentre s'atén en els serveis. Hi ha molt personal del servei d'urgències de baixa perquè ja no pot més. Això no pot seguir així", conclou Jiménez que demana més recursos materials, humans i un major finançament per al seu centre.





Les reivindicacions dels treballadors se centren en tres eixos: augmentar el personal, ampliar les urgències existents i construir un edifici nou.





Segons Jiménez ha un projecte per ampliar en dues plantes l'edifici actual, augmentant la capacitat en 84 llits, però el representant de SATSE creu que això és insuficient.





"Cal invertir, perquè necessitem un edifici nou, amb quiròfans, UCI i serveis centrals que permeti alliberar espais per poder treballar en condicions" afirma Jiménez.